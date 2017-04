Praha - Před týdnem v derby se Slavií ztratili fotbalisté Sparty kvůli chybně nařízené penaltě z nastavení po remíze 1:1 dva body, dnes naopak díky spornému pokutovému kopu porazili doma Brno 3:2. Záložník Josef Šural byl však přesvědčený, že rozhodčí Jan Jílek ji po faulu Tadase Kijanskase nařídil správně.

K rozhodujícímu okamžiku v utkání 23. ligového kola na Letné došlo v 54. minutě, kdy Šural upadl po souboji s litevským obráncem. Kapitán Sparty David Lafata pak z penalty zvýšil na 3:1. "Z mého pohledu to byla jasná penalta. Hodil jsem si to dopředu, chtěl jsem běžet a najednou mi tam strčil nohu a já o ní zakopnul," prohlásil Šural.

"Žádné ruce nahoru mi nevyletěly, neodrážel jsem se metr dopředu jako někteří. Všichni cítili, že o mě zavadil. Oni se ani nehádali, protože věděli, že byla jasná, takže tohle bych vůbec neřešil," řekl novinářům šestadvacetiletý český reprezentant.

Sparta tak mohla cítit zadostiučinění za derby, ve kterém Slavia těsně před koncem vyrovnala po nafilmovaném pádu Ruslana Mingazova. "Nechceme se vymlouvat na penaltu. Půl minuty před tím tam bylo pět situací, kdy jsme to mohli vyřešit úplně v klidu a měli bychom tři body," podotkl Šural. "Navíc já bych ji taky písknul. Na hřišti mi přišlo, že byla. Až pak z opakovaného záběru jsem viděl, že nebyla," dodal.

Zápas s bývalým klubem byl pro Šurala ještě výjimečnější, protože poprvé nastoupil proti svému bratrovi Jakubovi a na hřišti hráli na sebe. "Původně jsem měl nastoupit nahoře, takže bychom se nepotkávali. Ale nakonec nemohl hrát (Václav) Kadlec, tak jsme na sebe takhle zbyli. Byla to zajímavá zkušenost. Brácha nezlobil, snažil se, ale bylo to v pohodě," konstatoval brněnský odchovanec.

Šurala také mrzelo, že Sparta z jasného utkání udělala zbytečné drama. "Byl to divoký zápas. Brno dosud moc nestřílelo ani nedostávalo moc gólů, tak jsme se bál, aby to neskončilo bez branek. Ale 3:2 byl dobrý výsledek pro fanoušky a my tři body bereme všema deseti," řekl ofenzivní záložník.

"Brno ale mělo dost šancí, hlavně Řezníček nám dělal problémy. Také hráli velmi dobře ve středu pole a na můj vkus měli moc standardních situací a byli z nich nebezpeční. Z naší strany to dozadu nebylo dobré," uvedl Šural.