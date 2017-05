Manchester - Podle britské premiérky Theresy Mayové je možné, že do pondělního teroristického útoku v Manchesteru byla zapletena větší skupina osob. Hrozba dalšího teroristického útoku je tak bezprostřední. Británie proto zvýšila stupeň ohrožení terorismem v zemi na kritický, tedy nejvyšší možný. Mayová se tak vyjádřila po dnešním dalším zasedání vládního výboru COBRA, který se zabývá mimořádnými situacemi.

Podle Mayové bude armáda pomáhat zajišťovat bezpečnost na velkých akcích, jako jsou fotbalová utkání či hudební koncerty. Vojáci budou působit pod velením policie v rámci operace Tempora. Britské ministerstvo obrany předtím schválilo žádost policie o vojenskou pomoc.

Británie zažívá nejvyšší stupeň pohotovosti již potřetí za 11 let, kdy škála teroristického ohrožení existuje. Poprvé to bylo v roce 2006, kdy byl zmařen útok v letadle pomocí tekutých chemikálií. Podruhé to bylo v roce 2007, kdy přišel pokus o atentát v londýnském nočním klubu a kdy došlo k útoku na letišti v Glasgow.