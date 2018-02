Moskva - Kreml dnes zdůraznil, že neexistuje žádný důkaz, že by se Moskva pokoušela ovlivnit americké volby. Jde o první oficiální reakci ruského prezidentského úřadu na páteční americké obvinění 13 Rusů a tří ruských firem z ovlivňování voleb ve Spojených státech. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina obvinění označil za neopodstatněné a nespravedlivé.

"Zaprvé jsme stejně jako dříve neviděli žádné relevantní důkazy o tom, že se někdo vměšoval do vnitřních věcí USA. Zadruhé, jedná se tam o ruské občany, ale slyšeli jsme z Washingtonu obvinění, že se na tom podílel ruský stát, Kreml a ruská vláda. Není a nemůže být nic, co by naznačovalo, že ruský stát s tím mohl mít něco společného," uvedl dnes Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. "Rusko se nevměšovalo. Nemá ve zvyku se vměšovat do vnitřních věcí jiných zemí a nedělá to ani teď," prohlásil.

Spojené státy v pátek obvinily 13 ruských občanů a tři ruské subjekty z vměšování se do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Tým amerických vyšetřovatelů pod vedením Roberta Muellera oznámil, že obvinění podala federální velká porota ve Washingtonu, která byla speciálně sestavena pro dozor nad vyšetřováním podezření z ruského vměšování do voleb.

Téhož dne americký prezident Donald Trump poprvé uznal, že Rusko se vměšovalo do americké politiky před prezidentskými volbami v roce 2016. Předtím Trump tuto možnost popíral.

Prakticky všichni obvinění Rusové pracovali v agentuře internetových výzkumů AII se sídlem v Petrohradě, která je podle Washingtonu známá tím, že do světa chrlí falešné či zkreslené zprávy stranící Kremlu. V čele obviněných je člověk blízký ruskému prezidentovi, miliardář Jevgenij Prigožin, který AII pomáhá financovat.