Karviná - Minimálně krátkodobý efekt odvolání kouče Jozefa Webera v Karviné splnilo. Fotbalisté patnáctého týmu tabulky pod dočasným vedením sportovního ředitele Lubomíra Vlka porazili na domácím hřišti Jablonec 2:1 a odpoutali se ze sestupových příček. Podle střelce vítězné branky Jana Kalabišky měla výměna kouče hlavně motivační efekt.

Výhru Karvinským zajistil třináct minut před koncem parádním zásahem z otočky Kalabiška. "Hrozně důležité, vydřené body," pochvaloval si Kalabiška po utkání v rozhovoru s novináři. "Naběhl jsem si tam ze strany do středu, Šiska (Šisler) to tam prostrčil, se štěstím jsem se otočil a snažil se to trefit placírkou na zadní. Věřil jsem si, že by to mohlo vyjít," popsal svou vítěznou branku.

Karviná se k vytouženému vítězství prodrala přes několik komplikací. Prohrávala 0:1, za stavu 1:1 navíc soupeř nevyužil dvě stoprocentní šance Jovovičem a Mihálikem. "Měli jsme na ně od začátku vlítnout a napadat je, to se ale moc nepovedlo. Ale ve druhé půli nám k tomu trenér řekl nějaké rady v kabině a začali jsme to plnit a otočili jsme to. Moc jsme to potřebovali. Dlouho jsme nevyhráli. Teď se nám bude hrát snad s větší lehkostí," řekl Kalabiška.

Přesun sportovního ředitele Vlka z kanceláře do kabiny měl podle něj především motivační efekt. "Udělal dvě změny v sestavě, jinak se zase moc změn za tak krátkou dobu udělat nedá, tréninky byly víceméně totožné. Trenéři tam byli spíše na to nahecování a namotivování. Ale přesto jsme ten začátek zápasu neodehráli, jak jsme měli. Zlepšilo se to až po půli," řekl Kalabiška.

Karviná tak pojede ve větším klidu do Ostravy k derby s podobně ohroženým Baníkem, který výhrou s Jabloncem dostala pod sebe. "Určitě tam můžeme jet ve větším klidu a věřím, že se to projeví na hře. Potřebovali bychom v posledních dvou zápasech uhrát nějaké body, ať jsme aspoň v trošku větším klidu před přestávkou," řekl Kalabiška.