Žilina - Při první akci v olympijské sezoně, na které trenér Josef Jandač otestoval 14 nováčků, si čeští hokejisté v dvojzápase se Slovenskem po středeční prohře v Třinci 0:2 spravili chuť vítězstvím 2:1 v Žilině. Kouč národního týmu byl za úspěch rád, ale především mu srpnové soustředění slouží k hledání kandidátů širšího kádru.

"Bylo by nespravedlivé, kdybychom po těch výkonech měli dvě prohry. Taky veškerá čísla, která jsou v tom zápase, hovoří pro nás. Vyhrávali jsme souboje, byli jsme lepší bruslařsky, dnes jsme ve druhé třetině měli až drtivou převahu, ale nedokážeme to zúročit. Taháme se s nimi o gól," řekl po utkání Jandač.

"Bylo to podobné utkání jako to včerejší. Podali jsme zase bojovný výkon, byli jsme malinko lepší do obrany, ale v té koncovce je to pořád podobné. Musíme si vytvořit plno šancí, abychom dali gól," popsal trápení. Jeho svěřenci v součtu s minulou sezonou skórovali po 176 minut a 10 vteřin trvajícím půstu.

"Neproměnili jsme jedinou přesilovku ve dvou utkáních. Na té koncovce musíme hodně pracovat. Co se týče nasazení, bojovnosti, tak to tam kluci dají, ale potom to hokejové řešení kolem brány musí být lepší," připojil Jandač, podle něhož prolomení střelecké smůly týmu pomohlo.

"Je to možné, že to z hráčů spadlo. Viděli jste, kolik šancí tam předtím bylo, kolik přečíslení jsme měli, ale vždycky jsme to realizovali do gólmana nebo to bylo zblokované, takže bylo důležité, že jsme to prostřelili. Těch šancí bylo dost, aby to tam začalo padat. Bylo důležité, že ty góly padly i relativně brzy pro vývoj toho utkání," navázal Jandač.

Pochválil debutujícího brankáře Miroslava Svobodu, který podobně jako ve středu Patrik Bartošák inkasoval pouze jeden gól. "Zachytal výborně. Včera i dneska měli gólmani premiéru a chytali spolehlivě," prohlásil Jandač.

V týmu měl jen osm hráčů, kteří už měli reprezentační zkušenost. Čtrnáctka nováčků na akci byla rekordem samostatné české reprezentace. "Všichni ti kluci mají spoustu práce před sebou, ale určitě tam nějaká perspektiva a budoucnost je. Je tam ještě hodně špenátu, co musí sníst," podotkl.

"Nechci extra hodnotit jednotlivé hráče, ale v obraně už dostával prostor na Euro Hockey Tour Klok, Dvořák a Sklenička, Šulák hrál na MS, takže už nějaké zápasy mají. Teď přibyli další, Pyrochta, Kalina, Němeček, což jsou kluci, kteří nějaký prostor dostanou," navázal Jandač.

"V útoku už hráli Lenc, Musil. Kaše zahrál výborně hokejově, je to šikovný hráč. Úplní bažanti to někteří nebyli a ti, co byli, tak už to teď mají za sebou," řekl Jandač, podle něhož je nutné, aby si pro národní tým otestoval širší okruh kandidátů.

"Nic jiného nám nezbývá, program národního týmu je náročný a nahuštěný. Abychom mohli ty zápasy absolvovat, tak musíme mít těch hráčů víc. Starší kluky nechceme tahat na každou akci, protože jsou vytěžovaní v klubech a musí si taky odpočinout," podotkl Jandač.

"Je tady Liga mistrů a v neposlední řadě bude olympiáda a mistrovství světa, těch zápasů je strašně moc. Musíme to rozložit na více hráčů a musíme objevovat další a další. Loni jsme hráče objevili a kolik jich zmizelo za moře. Takže nám nic jiného nezbývá," dodal Jandač.