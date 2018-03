Jeruzalém/Gaza - Izrael obvinil radikální hnutí Hamás z toho, že páteční masové protesty na hranicích Pásma Gazy byly z jeho strany cílenou provokací a aktem terorismu. Během protestů na území Pásma Gazy zabila izraelská armáda 16 Palestinců, přes 1400 dalších lidí bylo zraněno. K nezávislému vyšetřování střetů vyzval generální tajemník OSN António Guterres.

To, co jsme včera viděli, byl organizovaný akt terorismu," sdělil dnes mluvčí izraelské armády Ronen Manelis. Podle něj se nedá mluvit o tom, že by v Pásmu Gazy proběhl poklidný protest, mnoho Palestinců se chovalo násilně a útočilo na izraelské vojáky kameny a zapálenými předměty. Izraelští vojáci stříleli pouze na ty účastníky demonstrace, kteří se násilností dopouštěli, uvedl Manelis.

Izraelský list Haarec dnes informoval o nahrávce, z níž je patrné, že izraelští vojáci střelili do zad osmnáctiletého mladíka, který běžel směrem od hraničních zátarasů a nikoho v tu chvíli neohrožoval. Palestinec zemřel.

Mluvčí izraelské armády novinářům sdělil, že "Izrael nedovolí masivní porušení hraničních zátarasů směrem do izraelského území". Pokud budou násilnosti pokračovat, zasáhnou vojáci proti teroristickým organizacím i na dalších místech v Gaze.

U hranic Izraele a Pásma Gazy se dnes shromáždilo jen několik desítek palestinských mladíků. Na místech, kudy ještě v pátek proudily desítky tisíc protestujících, je dnes klid, uvedla agentura Reuters.

Palestinské protesty organizuje několik skupin z Pásma Gazy, v čele s radikálním hnutím Hamás, které tuto oblast ovládá. Cílem akce, naplánované až do poloviny května, je návrat Palestinců na nyní izraelská území.