Plzeň - Záložník Slavie Josef Hušbauer byl hodně zklamaný po porážce 0:1 na hřišti vedoucí Plzně. Podle sedmadvacetiletého fotbalisty Pražanům v této sezoně škodí příliš častá rotace sestavy v domácí soutěži a Evropské lize, kvůli níž je mužstvo trenéra Jaroslava Šilhavého nesehrané.

"S tímhle určitě nejsem spokojený. Je vidět na hřišti, že těch rotací je hodně. Každý zápas hraje jiná sestava do té útočné fáze a každý i na jiném postu. To má vliv na naši hru, že to není ideální," řekl Hušbauer novinářům.

"Plzeň hraje Evropskou ligu i ligu ve 12 lidech a je to vidět na hřišti. Oni si víc rozumí, nám tyhle věci chybí. Přišlo hodně nových hráčů, je potřeba si na sebe zvyknout, ale každý zápas je jiná sestava a to je pak složité," doplnil středopolař Slavie.

Sám má problém hrát pokaždé s jinými spoluhráči. "Když mluvím za sebe, tak bych byl radši, kdybych věděl, že zprava a zleva hraje tři čtyři zápasy vždycky někdo, a vím přesně, co od nich čekat. Ale když každý zápas tam hraje někdo jiný a každý hráč má jiné návyky, je to takové složitější," upozornil Hušbauer.

Podle něj si suverénní Plzeň dnešním vítězstvím prakticky zajistila mistrovský titul. Slavia totiž na západočeského lídra ztrácí po 13 ligových kolech už propastných 14 bodů. "Myslím, že je o titulu rozhodnuto. I když je 13. kolo, tak je to blbé říct, ale ten náskok už je veliký," připustil Hušbauer.

"Plzeň může určitě klopýtnout, jednou to přijít musí. Ale mají zkušený mančaft, pochybuju, že by měli nějaké čtyři prohry za sebou. Může se stát cokoliv, my to určitě nezabalíme, ale priorita je určitě druhé místo. Ještě se také pokusíme postoupit v Evropské lize, která by pro nás měla být důležitá," přidal.

Branka Daniela Koláře po dalekonosné ráně ze 79. minuty, která šlágr rozhodla, podle Hušbauera byla zbytečná. "Myslím, že to byl laciný gól. Vrátili jsme se, byli jsme za míčem, oni už to zbrzdili. Byla střela za vápnem a Lašty (brankář Jan Laštůvka) říkal, že to neviděl, a že mu tam někdo proběhl," popsal bývalý hráč Sparty nebo Cagliari.

"Dostaneme se kolem vápna a v něm už nejsme nebezpeční. Buď si nedovolíme nebo z centru přesně nenajdeme toho hráče. Z toho pak těžko můžeme dát góly," dodal kriticky Hušbauer.