Praha - Když německá fotbalová reprezentace dnes po poledni dorazila do hotelu v centru Prahy, kde bude bydlet před pátečním zápasem kvalifikace mistrovství světa v Edenu proti českému celku, rozdal stoper Mats Hummels ochotně podpisy fanouškům a krátce nato chválil soupeřovu hru na tiskové konferenci. Za hlavní českou zbraň považuje obránce Bayernu Mnichov útočníka Patrika Schicka, který ale kvůli přestupu do AS Řím není v nominaci.

"Víme, že Češi mají několik skvělých hráčů, co nastupují v bundeslize. Kromě nich mě napadá jméno Patrika Schicka, který má výborným způsobem rozjetou kariéru. Pro Čechy je to velká zbraň," řekl novinářům Hummels a zřejmě netušil, že Schick v pátek proti Německu nenastoupí.

Obhájci trofeje bez ztráty bodu vedou po šesti zápasech kvalifikační skupinu a vloni v Hamburku v prvním vzájemném duelu zvítězili jasně 3:0. "Doma jsme s Čechy odehráli výborný zápas, ale to neznamená, že to bylo jednoduché. Češi na nás nastoupili hodně dynamicky a útočně a museli jsme se s tím chvíli srovnávat," podotkl Hummels.

"Češi nám mohou způsobit problémy. V jedné z minulých kvalifikací jsme s nimi dokonce prohráli na vlastním stadionu 0:3. Takže nesmíme nic podcenit," připomněl Hummels výhru českého celku před deseti lety v závěru kvalifikace mistrovství Evropy 2008.

Osmadvacetiletý stoper nehrál v reprezentaci od března. "Jsem rád, že jsem po delší době po zranění zpátky. Sledoval jsem kluky na Poháru FIFA. Máme silný tým, je super, že se doplnila řada mladých hráčů. Těšíme se na skvělý zápas. Doufám, že v obou utkání zítra s Čechy a v pondělí s Norskem zvítězíme a s předstihem se kvalifikujeme na mistrovství světa," uvedl Hummels.

Předpokládá, že Němci proti českému celku nastoupí se čtyřmi obránci, i když v nedávné době často hráli s třemi. "Se čtyřmi to někdy může být příliš defenzivní, my chceme hrát více ofenzivně. Máme zkušenost s oběma systémy, oba mají své přednosti. Osobně si myslím, že budeme hrát na čtyři, ale rozhodne samozřejmě trenér," dodal Hummels.