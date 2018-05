Praha - Další těžkou zkouškou prošel projekt videorozhodčích v sobotním vyhroceném utkání první fotbalové ligy mezi Slavií a Plzní, když hlavní sudí Pavel Franěk musel konzultovat s kolegy u videa hned tři situace. Podle Romana Hrubeše, který má projekt na starosti, si vedli velmi dobře a znovu se ukázalo, že má video pro fotbal přínos.

"Takto by spolupráce mezi rozhodčími měla vypadat. Jsem rád, že se povedlo situace posoudit správně a že to byla další ukázka toho, že je video pozitivní a že je to přínos," řekl Hrubeš na pozápasové tiskové konferenci.

Všechny tři situace se odehrály ve druhém poločase. Nejprve si Franěk ověřoval správnost odpískané penalty pro Slavii za stavu 1:0, kterou ale Miroslav Stoch neproměnil. Následně za stavu 2:0 řešil gól Plzně, ale po konzultaci s videem branku neuznal pro ofsajd střílejícího Milana Havla. A následně odpískal další penaltu, kterou však po zhlédnutí záznamu odvolal, čímž se zároveň zabránilo vyloučení Davida Limberského.

"Nejtěžší byla ta neuznaná branka, protože se přezkoumávaly hned tři ofsajdové situace a nebylo snadné najít průkazný záběr. Rozhodující bylo, že se k Havlovi dostal míč po zpracování Hořavy. Byl to souběh tří situací a na správném záběru bylo zjevné, že šlo ofsajd," popisoval Hrubeš.

Neuznaný gól sebral Plzni šanci zabojovat o vyrovnání, které by jí přineslo titul. "Dali jsme na 1:2 a cítili jsme, že bychom to mohli zvládnout. Jenže videorozhodčí řekl, že to bylo z ofsajdu, takže jsme zase spadli na zem. Chvilková euforie byla pryč," popisoval kapitán Plzně Roman Hubník, kterému přišlo, že video zápas zdržovalo. "Bylo to až moc. Dnes bylo video docela často a je to zdržování," dodal.

První penaltu sudí kontrolovali 30 vteřin, neuznaný gól řešili 85 vteřin a odvolanou penaltu 65. Celkem se tak kvůli videu utkání protáhlo o tři minuty.

"Rychlost byla dobrá. Neměl jsem k tomu výtky. Najít správný záběr není jednoduché, pak ho dvakrát třikrát kontrolujete, protože je lepší se utvrdit ve správnosti, než předat chybnou informaci rozhodčímu. Určitě to nenarušilo plynulost hry," míní Hrubeš.

Těší ho, že v porovnání s ostatními soutěžemi využívající video zatím v české lize nedošlo k závažnějšímu pochybení videorozhodčích. Přisuzuje to ale i tomu, že je zatím tato technologie vždy jen na jednom utkání za kolo.

"Problém nastane, až bude víc zápasů v každém kole. Je to přirozené. Když jsou chyby v zahraničí, nemůžeme si myslet, že nebudou u nás. My ale děláme vše proto, abychom se chybám co nejvíce vyvarovali. Školíme se, nic nepodceňujeme. Intenzivně se připravujeme na to, abychom mohli mít video na více zápasech," řekl Hrubeš.

Podle něj by už v příští sezoně mohlo být video i na čtyřech zápasech za kolo. Pomoci k tomu mají i dva menší přenosové vozy, které umožní nasadit videorozhodčího i na jiné zápasy než přenášené O2TV, jejíž přenosový vůz nyní sudí využívají.

"Od příští sezony bychom měli mít dva menší specializované vozy. Už se staví a budou k dispozici jen pro videorozhodčí. Jsme ale stále závislí na tom, zda se bude utkání vysílat v televizi, protože nemáme potřebnou kamerovou infrastrukturu. Pokud nebude utkání přenášeno televizí, a je jedno jakou, tak nemůžeme zavést video. Ale s těmi vozy se budeme schopni připojit na jakýkoli přenos televize," dodal Hrubeš.