Praha - Nikoliv neuvěřitelný, ale vydřený, tak hodnotí dvojnásobný zlatý úspěch Ester Ledecké na olympijských hrách hudebník a tanečník Ben Cristovao, který v minulosti spolu s Ledeckou trénoval jízdu na snowboardu. Cristovao se nyní věnuje snowboardingu rekreačně, ale v roce 2006 se stal vítězem Českého poháru ve freestylu. Ledecká se dnes zapsala do dějin olympijských her jako první žena, která získala na jedněch hrách dvě zlata v odlišných sportech.

"Řekl bych, že to je neuvěřitelné, kdybych nevěděl, kolik do toho vložili Ester a její rodiče času a energie. Není to neuvěřitelné, je to vydřené a krásně vedené už od malička," uvedl zpěvák na facebooku k medailím Ledecké v lyžařském super-G a v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Hudebník česko-angolského původu k úspěchu Ledecké také podotkl, že pro něho znamená "lekci do života". "Chtěl jsem se Ester co nejdříve ozvat, páč jsme spolu kdysi dávno na snowboardu začínali a trénovali, ale pak jsem si uvědomil, že jsem se jen tak sám od sebe pár let neozval a vždycky jsem si jen z doslechu potvrdil, že "to ještě pořád dělá" a nevěnoval jsem její práci na sportovní kariéře až do posledních dvou let skoro žádnou pozornost. A teď si budu hrát na kámoše, který chce honem pogratulovat? Prdlajs kamaráde, pěkně do řady a počkej, až jestli si šampionka udělá čas," sdělil Cristovao, který je jedním ze porotců v letošním pokračování vyhledávací pěvecké show SuperStar.

Už k předchozímu úspěchu v lyžařském super-G pogratulovali Ledecké na sociálních sítích další zástupci tuzemské populární hudby, kam patří i její otec, populární zpěvák a autor muzikálů Janek Ledecký. "Ester Ledecká opravdu nelítá nízko," vzkázala například s odkazem na název svého hitu zpěvačka Anna K. "Dnes se celý lyžařský svět poklonil zázraku z Česka," připojil se zpěvák Kryštof Michal ze skupiny Portless.