Londýn - Ačkoli fotbalisté Arsenalu vstoupili do sezony porážkou 0:2 s Manchesterem City, podle brankáře Petra Čecha podali výkon, na kterém se dá v budoucnu stavět. Český gólman připustil, že po letní přestavbě, kdy trenér Unai Emery nahradil na lavičce po 22 letech Arséna Wengera, se Kanonýři stále teprve sehrávají.

"Není to šťastný začátek, ale věřím, že se máme od čeho odrazit. Každá porážka mě bolí. Na druhou stranu jsem v zápase viděl spoustu situací, které byly pozitivní a na kterých se dá stavět. Co jsme dělali s trenérem Emerym v přípravě, to se objevilo v utkání. V přípravě jsme měli jen pět týdnů, určitě bude líp," řekl Čech v rozhovoru pro svůj oficiální web.

Největší rezervy zatím vidí v ofenzivě. "Hlavně ve finální fázi. Zatímco soupeř si vypracoval šance, my jsme měli většinou jen pološance, náznaky. Dva góly jsme dali z ofsajdů. Kéž bychom vstřelili kontaktní gól, pak mohl být zápas ještě zajímavější," uvedl kapitán Arsenalu. "Ale měli jsme asi toho nejtěžšího soupeře. Manchester je největší favorit na titul, moc bodů v sezoně nepoztrácí. Hráli, hrají a nejspíš budou hrát výborně. Jsou hodně sebevědomí," dodal.

Po příchodu trenéra Emeryho, který získal z Leverkusenu brankáře Bernda Lena, se spekulovalo, zda Čech nepřijde o post jedničky. V úvodu sezony však opět dostal důvěru český gólman. "Den před výkopem mi to trenér oznámil. Řekl, že měří gólmany podle výkonnosti. Vybral mě. Když budu chytat dobře, mám šanci si místo udržet. Já bojuju o jedničku celý život a naštěstí se mi znovu podařilo začínat. Bernd je borec, fakt skvělý brankář. Ale já dostal přednost. Stáli jsme na stejné startovní čáře a já dokázal, že můžu chytat. Uvidíme, jak to bude dál," řekl Čech.

Proti Manchesteru předvedl několik dobrých zákroků a s inkasovanými góly nic dělat nemohl. "Když vystřelil Sterling, vůbec jsem neviděl. Zasekl si míč doprostřed, napřáhl a v tu chvíli přede mnou přeběhli dva hráči. To nešlo," popisoval Čech. "A gól Bernarda Silvy už vůbec nešlo chytit. Dostal zpětnou přihrávku na levačku a trefil to z deseti metrů do šibenice."

Změna trenéra se podepsala i na změně rozehrávky Arsenalu, do které se musí více zapojovat i Čech a s 42 přihrávkami byl druhým nejvytíženějším hráčem týmu.

"Užívám si to. Téměř celou kariéru po mě chtěli hrát dlouhé míče. Může být hodně užitečné, když budeme tvořit. A když se zapojí gólman, vzniká vzadu přečíslení. A i když nás Manchester vysoko napadal, docela nám to šlo," potěšilo Čecha, který jednou při presinku soupeře zariskoval a málem si dal vlastní gól.

"I když to výsledkově nedopadlo dobře, chci být pozitivní. Jen si vzpomeňte, jak s námi Manchester City zatočil v minulé sezoně (výhry 3:1 a 3:0). Teď se na výhru nadřel. A určitě budeme hrát ještě líp," dodal.