Praha - Původně měl naskočit na 20 až 30 minut, ale nakonec turecký záložník Halil Altintop odehrál při svém prvním startu za fotbalovou Slavii celý druhý poločas dnešního přípravného utkání s Celticem Glasgow. Po bezbrankové remíze připustil, že na sehrání s týmem českého mistra bude potřebovat ještě jeden až dva týdny.

"Jsem šťastný, že jsem si zahrál na domácím stadionu Slavie, je to pro mě hodně důležité. Už dvakrát třikrát jsem s týmem trénoval, ale zahrát si ostrý zápas je přesto něco jiného. Je obrovsky důležité, abychom si na sebe zvykli," řekl novinářům Altintop.

"Člověk vidí, že jsou tu velmi dobří hráči. Všichni ti mladí kluci, co tu jsou, mají obrovský potenciál. Ne nadarmo se stali mistry ligy. Ale bude to trvat tak jeden dva týdny, než ten tým dobře poznám," doplnil čtyřiatřicetiletý záložník.

Přestože z působení v bundeslize je zvyklý na vyprodané stadiony, dnešní návštěva více než deseti tisíc diváků na přípravném utkání ho nadchla. "Fanoušci ukázali, že umí udělat skvělou atmosféru, takže by si zasloužili postup do Ligy mistrů. Nejlepší by bylo si tady na tomhle stadionu zahrát proti týmům jako Barcelona nebo Real Madrid. Ale Evropská liga by byla taky super," mínil bývalý hráč Kaiserslauternu, Frankfurtu, Schalke, Trabzonsporu a naposledy Augsburgu.

Komunikace s novými spoluhráči je podle něj bezproblémová. "V zápase je to jednoduché, musíte umět jen dvě tři slova, abyste se domluvili, kam běžet, co dělat. V kabině je to také super, kluci mluví anglicky i německy," podotkl Altintop.

Těší se na nadcházející soustředění v Rakousku. "Je obrovsky důležité. O to víc, když je člověk v týmu nový. Musíme nabrat kondici, a proto je i tahle fáze velmi důležitá," dodal.

Podle trenéra Jaroslava Šilhavého je na Altintopovi vidět tréninkové manko. "Má za sebou jen dva individuální tréninky a dva s týmem. Cítil se docela dobře, tak odehrál celý poločas. Je na něm však ještě vidět kondiční manko. Měl sice nějaké ztráty balonu, ale když se dostane k vápnu, vidí hru. Až bude v kondici, teprve předvede, co umí," řekl Šilhavý.