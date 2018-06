Praha - Podíl uživatelů internetového bankovnictví na celkové populaci vzrostl v Česku v posledních deseti letech z 12 na 57 procent, což je nejvyšší nárůst v zemích EU. Zatímco v roce 2007 se Češi řadili v žebříčku využívání internetového bankovnictví na 20. až 24. místo v EU, ke konci loňského roku jim patřila 12.až 13. pozice, vyplývá z údajů Eurostatu.

Ve využívání internetového bankovnictví Češi přeskočili i Německo (56 procent). Vůbec nejvíce využívají internetové bankovnictví lidé v severských zemích, největší podíl uživatelů internetového bankovnictví na celkové populaci mají Dánové (90 procent). Hegemonii severských zemí narušuje Nizozemsko s 89 procenty. Rozmach internetového bankovnictví podporuje snižování hotovosti v ekonomice, tvrdí ekonomové.

V ČR je osm milionů klientů bank, kteří by mohli využívat internetové bankovnictví. Využívá ho reálně asi polovina z nich. Do konce roku všichni tito klienti internetového bankovnictví budou převedeni na nové digitální bankovnictví, upozornil analytik České spořitelny David Navrátil. Podle jeho odhadů stojí investice do inovací internetového a mobilního bankovnictví banky řádově miliardy Kč.

"Většina českých bank prochází procesem aktualizace svých přímých kanálů (internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví), některé modernizují existující řešení, jiné budují řešení zcela nová. Ty banky, které své přímé kanály pouze inovují, klienty převádět nemusí, v jejich případě jde o učení klientů nové funkce používat," uvedl vedoucí partner PwC ČR Petr Ložek. Náklady na modernizaci existujících kanálů se budou podle něj pohybovat v řádu desítek milionů korun, náklady na budování zcela nových řešení budou v případě velkých bank v řádech stovek milionů korun.

"Internetové bankovnictví Servis 24 dnes využívá 1,5 milionu klientů, které do konce roku převedeme na nové digitální bankovnictví George a Servis 24 pro individuální klienty ukončíme," řekl ČTK ředitel digitálních produktů a služeb České spořitelny Filip Zeman. Nové digitální bankovnictví George využívají podle něj klienti pětkrát více než Servis 24. Zatímco Servis 24 v mobilu využívali zhruba dvakrát za měsíc, George v mobilu využívají každý třetí den.