Praha - Aktivita Čechů na sociální síti Facebook klesá. Zatímco loni přidávalo každý den své příspěvky 21 procent českých uživatelů, letos to je o tři procentní body méně. O šest procentních bodů na 42 procent klesl počet těch, kteří přispívají alespoň jednou týdně. Vyplývá to z průzkumu AMI Digital Index, který realizovala společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Facebook má v České republice před ostatními sociálními sítěmi v aktivitě uživatelů pořád náskok, který se ale postupně zmenšuje. "Preference uživatelů sociálních sítí se postupně mění. Většina z nich nyní dělí svou pozornost mezi více sítí, a zřejmě proto například u facebooku aktivita uživatelů postupně klesá. Na jeho úkor si tedy polepšují ostatní sociální média," uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha.

Podle průzkumu nyní aktivně přispívá na facebook alespoň někdy 92 procent jeho uživatelů v ČR, zatímco každý den zveřejní příspěvek 18 procent Čechů. Například na instagram, který se v poslední době těší značné oblibě a rychle roste, přidá nový příspěvek každý den 11 procent uživatelů a alespoň občas 74 procent.

"Může se to zdát pořád málo, ale jenom za rok je to výrazný nárůst. Ještě loni totiž na instagram denně přispívalo pouze asi sedm procent uživatelů," dodal Crha. Aktivita uživatelů od loňska narostla i u linkedInu a twitteru. Na linkedIn nedával minulý rok příspěvky každý den téměř žádný Čech a na twitter jen dvě procenta, letos jsou to na linkedInu tři procenta a v případě twitteru sedm procent uživatelů.

Průzkum dále ukázal, že české ženy navštěvují sociální sítě častěji, tráví na nich více času a také jim přikládají větší důležitost. Zhruba 72 procent žen, tedy o sedm procentních bodů více než mužů, je navštěvuje každý den a největší procento u nich stráví mezi jednou až čtyřmi hodinami. Nejvíce mužů se vejde pod 30 minut denně.

Obecně platí, že nejvíce navštěvují sociální sítě mladší uživatelé a více jsou zastoupeny kategorie s nejnižším vzděláním. Z této statistiky se vymykají pouze twitter a linkedIn. Na twitteru jsou mezi uživateli všechny věkové kategorie i úrovně vzdělání rovnoměrně zastoupeny. U linkedInu odpovídá demografický profil uživatelů zaměření této sociální sítě. Největší zastoupení zde mají vysokoškolsky vzdělání lidé střední věkové kategorie.

Podle údajů NetMonitoru z února 2017 je v ČR sedm milionů reálných uživatelů internetu.