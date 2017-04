Stockholm - Uzbecký občan podezřelý z útoku ve Stockholmu žil ve Švédsku nejméně se dvěma identitami. Informoval o tom dnes zpravodajský server The Local. Švédská veřejnoprávní televize SVT upozornila, že jméno Rakhmat Akilov, které se v souvislosti s údajným atentátníkem uvádí, mohlo používat více lidí. Uzbecká policie dnes navíc oznámila, že na Akilova v únoru vydala mezinárodní zatykač kvůli podezření z náboženského extremismu.

Podle záznamů daňového úřadu si Rakhmat Akilov v letech 2015 a 2016 vydělal zhruba 500.000 švédských korun (1,4 milionu korun). Za práci ve firmě na hubení škůdců to bylo 160.000, zatímco zbylých 340.000 získal v hotelovém řetězci Scandic Hotels, sdělila SVT.

Podle mluvčí řetězce Heidi Woldové ovšem osoba na obrázcích spojovaných s útokem není totožná s člověkem, jenž pro Scandic Hotels pracoval. Zaměstnavatel začal časem pochybovat o pravosti dokumentů, které muž při nástupu do zaměstnání předložil. V lednu 2017 s ním pracovní poměr rozvázal, protože muž nebyl schopen dostatečně doložit svou identitu.

Uzbecká policie oznámila, že na Akilova v únoru vydala mezinárodní zatykač kvůli podezření z náboženského extremismu. V Uzbekistánu mu tak hrozilo až 20 let vězení. Podle výpovědí jeho příbuzných a známých se muž nacházel ve Švédsku, kde se dostal pod vliv tádžické odnože organizace Islámský stát (IS). V roce 2015 se pak prý snažil dostat přes Turecko do Sýrie, byl však zadržen na turecko-syrských hranicích a jako uprchlík následně deportován zpět do Švédska.

Akilov ve Švédsku používal i jiné jméno. Když mu byla v roce 2014 zamítnuta žádost o povolení k pobytu, odvolal se k imigračnímu soudu, ale i ten jeho žádost zamítl. V rozhodnutích soudu ovšem tento muž figuruje pod jménem Rahmantjon Kurbonov a má jiné datum narození, informoval už dříve švédský deník DN.

Uzbecký občan v úterý před vyšetřující soudkyní přiznal spáchání teroristického činu a souhlasil s tím, aby byl vzat do vazby. Devětatřicetiletý údajný Rakhmat Akilov, sympatizující s džihádisty, s použitím nákladního auta zabil minulý týden v pátek čtyři lidi a další zranil.

"Muž přítomný v soudní síni je totožný s tím, který seděl v kabině nákladního vozu (při teroristickém útoku), jména se ale mohou měnit," uvedl zástupce hlavního prokurátora Hans Ihrman na tiskové konferenci po úterním jednání soudu.