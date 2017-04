Berlín - Němečtí vyšetřovatelé nemají žádné důkazy, že by se podezřelý Iráčan podílel na úterním útoku na fotbalisty Dortmundu. Jsou ale přesvědčeni, že byl v Iráku a posléze i v Německu napojen na takzvaný Islámský stát. V tiskové zprávě to dnes uvedlo německé nejvyšší státní zastupitelství, které požádalo o vzetí 26letého muže do vazby. Soud žádosti vyhověl.

"Obviněný je důvodně podezřelý, že se v Iráku podílel na činnosti zahraničního teroristického uskupení Islámský stát," stojí v tiskové zprávě. K IS se podle vyšetřovatelů Abdal Básit A. přidal nejpozději na konci roku 2014 v Iráku. Vedl podle nich jednotku o zhruba deseti lidech, která se podílela na zločinech jako jsou únosy, vydírání nebo zabíjení.

V březnu 2015 muž, který se sám měl zapojit do bojů na straně IS, odcestoval do Turecka, odkud se začátkem loňského roku dostal do Německa. I zde udržoval podle vyšetřovatelů kontakty se členy Islámského státu.

Policie Abdal Básita A. zadržela ve středu v souvislosti s útokem na autobus fotbalistů Dortmundu. O tom, že důkazy o jeho zapojení do útoku jsou slabé, informovala už dříve i německá média. Magazín Spiegel zároveň uvedl, že Iráčanovi přitěžuje fakt, že mu před několika dny kdosi po telefonu, který odposlouchávaly tajné služby, řekl větu: "Nálož je připravena."

Důkazy o zapojení do útoku na fotbalisty nemá policie ani u druhého dříve podezřelého, kterým byl osmadvacetiletý Němec. Vyšetřování tak nadále pokračuje všemi směry.

Autobus s fotbalisty bundesligového Dortmundu v úterý večer cestou na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel.