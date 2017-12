Buffalo - Česká hokejová dvacítka si sice výhrou nad Běloruskem (6:5) zajistila definitivně postup do čtvrtfinále mistrovství světa v Buffalu, přesto měli členové týmu ke spokojenosti daleko. Nováčka elitní kategorie, který skončil ve skupině B poslední bez bodu, pustili do vedení 2:0 a po obratu na 5:2 jej ještě nechali zápas zdramatizovat a strachovali se o výsledek.

"Podcenili jsme je. Bělorusové kousali a hráli dobře, naštěstí ale zápas dopadl tak, jak dopadl. Měli jsme štěstí, že jsme výhru urvali aspoň o jeden gól. S výkonem ale nemůžeme být vůbec spokojení," řekl obránce Libor Hájek.

Bělorusové se nesoustředili pouze na obranu, ale nebezpečně hrozili také v ofenzívě. Právě to bylo podle Hájka pro Čechy také mírným překvapením. "Měli dobré přesilovky, hráli jednoduše, okamžitě stříleli. Mysleli jsme si, že dostaneme nejvíc dva góly a přejedeme je, ale bohužel," doplnil Hájek.

Českému týmu se hra v oslabení nedařila, Bělorusové dali z početních výhod hned tři branky. "Nechovali jsme se jako vítězný tým. Dostat desetiminutový trest, trest do konce utkání a další zbytečné fauly... To musí z naší hry zmizet," uvedl kouč Filip Pešán.

Po druhé obdržené brance ve 21. minutě se rozhodl odvolat z brány Josefa Kořenáře a mezi tři tyče poslal Jakuba Škarka. "Nechtěl jsem jenom přihlížet, jak soupeř zápas začal. Gólmany jsem vyměnil, aby tým dostal po obdrženém gólu víc pauzy a nový impulz. Je to jeden z mých nástrojů, takže jsem ho využil," komentoval Pešán změnu v brankovišti.

Jakub Škarek naskočil do zápasu za stavu 2:0 pro Bělorusy. "Pro gólmana není nikdy lehké jít do brány za rozehraného zápasu, navíc když se prohrává. Jsem rád, že jsme utkání otočili, protože Bělorusko je strašně nepříjemný soupeř. Herně to od nás sice nebylo nic moc, ale máme cenné tři body," podotkl gólman extraligové Jihlavy.

Za stavu 0:2 české střídačce nepanovala veselá nálada, ale rychle se zlepšila. "Pořád jsme věřili, že se zápas dá otočit. Dobré bylo, že hned v dalším střídání dala naše lajna gól, který nás znovu nastartoval," vrátil se ke klíčovému momentu klání Kristian Reichel.

Česká dvacítka pak ve druhé třetině ukázala sílu a na nepříznivý stav dala zapomenout hned pěti brankami. "To nám určitě zvedlo sebevědomí, ale zase nás to ukolébalo do pohody. Mysleli jsme si, že to budeme dávat do prázdné brány, místo toho začalo Bělorusko znovu kousat. Bojovalo se až do posledních minut," dodal Reichel.