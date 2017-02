Ostrava - Vlastní servis zradil tenistku Barboru Strýcovou v utkání se španělskou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou na úvod zápasu 1. kola Fed Cupuv Ostravě. Světová sedmička i přes vzepětí české hráčky ve druhé sadě dovedla zápas k vítězství a zajistila Španělkám první bod.

"Podání bylo trapné celý zápas. Proti takové hráčce je nutné, abych měla vyšší procento prvního servisu. Když jsem ji nedostávala pod tlak prvním podáním, bylo to strašně těžké," řekl Strýcová novinářům.

Těžko hledala vysvětlení, proč jí první servis nelétal tak, jak by chtěla. "Nemohla jsem se do toho vůbec dostat. Abych dala v gamu tři dobré servisy za sebou, to se snad nestalo," prohlásila Strýcová.

První set, který prohrála bleskově 0:6, ale nebyl jen o podání. "První set jsem začal hrozně. Kdybych vyhrála první game, možná by to vypadalo jinak. Ale první set byl tragédie. Ona ale hrála moc dobře. Byla jsem pořád pod tlakem," řekla sedmnáctá hráčka světa.

Po "kanáru" zmizela do útrob haly vyčistit si hlavu a podle Strýcové to byl správný krok. "Bylo dobré se sklidit z kurtu a chvíli být sama. Potřebovala jsem si utřídit myšlenky. To bylo dobré, že jsem odešla. Petr (kapitán Pála) mi něco řekl, ale já sama to věděla, co dělám špatně. Potřebovala jsem se více hýbat, aby se ona unavila. To se dařilo druhý set. Ale až za stavu 5:3 jsem zahrála snad opravdu dobrý game," řekla Strýcová o sadě, kterou získala v poměru 6:3.

Rozhodující set v klíčových výměnách ztratila. "Prohrála jsem ho 1:6, ale ono to bylo o pár balonech. Měla jsem čtyři nebo pět brejků, které jsem nevyužila. Celý zápas byl o šancích, já jsem je dnes bohužel nevyužívala. Věřila jsem, že ten zápas začnu líp. Nechala jsem tam všechno, ale nevyšlo to," dodala Strýcová.