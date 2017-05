Praha - Česko letos dál profituje z pověsti bezpečné destinace, počty zahraničních turistů na začátku roku dál rychle stoupají. Organizace v odvětví cestovního ruchu čekají za první čtvrtletí meziroční nárůst návštěvníků kolem deseti procent. Pražské hotely předpokládají silnou sezónu. Např. pražskému letišti vzrostl od ledna do března počet odbavených cestujících o výrazných 19 procent. Přesnější údaje o vývoji příjezdového cestovního ruchu v prvním čtvrtletí zveřejní statistici příští týden.

Asociace cestovních kanceláří předpokládá, v prvním čtvrtletí do ČR přijelo zhruba o deset procent víc turistů. Za rychlým růstem stojí několik důvodů. "Jeden z nich je zlepšující se letecké spojení do Prahy, a dále dobré jméno ČR jako bezpečné destinace. To má vliv velmi velký především u těch lidí, kteří přilétají na krátkou dobu, např. na eurovíkend," řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Také Prague City Tourism očekává na začátku roku nárůst počtu návštěvníků o desetinu. Především díky narůstajícímu počtu Rusů, pro které je tradičně stěžejní leden. "Zároveň turisté z asijských zemí častěji oproti dřívějšku cestují i zimě, můžeme zde tedy také očekávat vyšší čísla," dodala mluvčí Barbora Hrubá.

Hotelové síti CPI Hotels v prvním čtvrtletí vzrostly tržby z ubytování o deset procent oproti minulému roku. "Letošní rok se z hlediska obsazenosti i tržeb vyvíjí opravdu pozitivně, u žádné kategorie ubytování jsme nezaznamenali propad. Hovořit o rekordních výsledcích je sice předčasné, nicméně už dlouho jsme nepozorovali takto stabilní růst," uvedla mluvčí Dana Belušová. Nejsilnějším měsícem je zatím podle ní duben, kde se obsazenost pohybuje zhruba 15 procent nad loňskou úrovní.

"Domnívám se, že za zájmem turistů stojí zejména pověst ČR jako bezpečné destinace. Průměrná cena ubytování a služeb se sice meziročně zvyšuje, nicméně stále návštěvníci ze zahraničí dostanou za své peníze více než v jiných evropských zemích, přitom ve srovnatelné kvalitě," dodala Belušová.

V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo více než 18,3 milionu hostů, což bylo o 6,9 procenta více než předloni. Zahraničních turistů přijelo loni do Česka o 6,7 procenta více.