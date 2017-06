Praha - Prahou už posedmnácté prošel takzvaný růžový pochod na podporu boje proti rakovině prsu. Zúčastnilo se ho asi 22.000 lidí, řekl ČTK zástupce pořadatelů Michal Čech. To je zhruba o 6000 méně než loni, kdy jich přišlo zatím nejvíce. Původní předběžné odhady pořadatelů hovořily o zhruba 30.000 lidech. Na projekty podporující boj proti rakovině prsu se letos vybralo 7,9 milionu korun. Ze Staroměstského náměstí průvod po hodině a půl došel na ostrov Štvanice. Do akce se jako každý rok zapojila řada známých osobností.

Video: Pochodu proti rakovině prsu se zúčastnilo méně lidí než loni 10.06.2017, 19:18, autor: ptd/syk, zdroj: ČTK/Praha

Letos se pochodu zúčastnili mimo jiné herečka a zpěvačka Hana Holišová, moderátorka a modelka Gabriela Lašková nebo zpěvák Václav Noid Bárta. "Jako muž mám samozřejmě rád ženská prsa. Ale hlavně si myslím, že my, jako umělci, máme tím, že jsme vidět v médiích, povinnost o tomhle problému informovat. A ten problém opravdu je a každá žena by se měla o svoje prsa starat. Proto jsme tady a takto veřejně to podporujeme," řekl ČTK Noid Bárta. V průvodu byl letos poprvé a chtěl by, aby se z toho i pro něj stala tradice.

Organizátoři původně odhadovali, že by letos mohlo přijít až 30.000 lidí, nakonec jich ale bylo méně. Loňský rekord, kdy v průvodu šlo 28.300 lidí, tak nebyl překonán. Na projekty podporující boj proti rakovině prsu vybrali v loňském roce 9,4 milionu korun, tedy o 1,5 milionu korun víc než letos. Od prvního pochodu organizátoři na tyto účely věnovali zhruba 130 milionů korun.

Symbolem pochodu byla i letos trička, která sloužila zároveň jako vstupenka na akci. Jejich zakoupením lidé přispěli na prevenci, projekty pro pacienty a vyhodnocování screeningových dat. Ženy si mohly zakoupit dlouhé růžové tričko, ty odvážnější si ho pak oblékly jako minišaty. Pro muže byla určena šedá trička s růžovým prošitím na zádech. V prodeji bylo i dětské tričko v šedo-mentolové barvě a růžovým proužkem na zádech.

Pochod, který má upozornit na rizika choroby a přimět ženy zajít na vyšetření, doprovázelo bubnování skupiny Campana Batucada. Ze Staroměstského náměstí vedl Kaprovou ulicí přes Mánesův most na druhý břeh Vltavy a skončil na Štvanici. Celá trasa pochodu se zaplavila růžovými balonky, které pořadatelé rozdávali. Růžovou stuhu měli i policejní koně, kteří průvod doprovázeli.

Lidé si pochvalovali pěkné slunečné počasí a příjemné teploty kolem 23 stupňů Celsia. V průvodu se již tradičně objevili i stálice Avon pochodu jako třeba Monika Absolonová, Roman Vojtek či Iva Pazderková. Organizátoři připravili na Štvanici hudební program až do večera s koncerty Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy a skupin Sto zvířat, Peter Bič Project, Sebastian, Campana Batucada nebo Mirai.

Podle organizátorů onemocní rakovinou prsu každá osmá žena. V Česku jich žije asi 50.000. Každý rok lékaři v ČR odhalí nádor prsu asi 6000 ženám a 1600 pacientek zemře. Toto onemocnění je nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku mezi 20 a 54 lety, ačkoli je poměrně snadno léčitelné, pokud je nádor odhalen včas.