Asi 250 lidí se 2. června 2018 vydalo pěšky na dvaatřicetikilometrovou Pouť smíření z Pohořelic do Brna. Jde o připomínku obětí poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Trasa vede přes místa, kudy museli jít Němci vyvádění z města, ovšem symbolicky v protisměru s cílem na Mendlově náměstí v Brně, kde je umístěn pomník usmíření (na snímku). ČTK/Pavlíček Luboš

Pohořelice (Brněnsko) - Asi 250 lidí vyrazilo v sobotu pěšky na dvaatřicetikilometrovou Pouť smíření z Pohořelic do Brna. Šlo o připomínku obětí poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Lidé se mohli přidat i cestou, na Mendlovo náměstí v Brně jich mohlo dorazit 300 až 400. V Brně proti pochodu protestovalo do pěti desítek lidí.

Také letošní pouť zahájilo shrnutí událostí z května 1945 a modlitba u kříže na místě hromadného hrobu obětí pohořelického sběrného tábora. Poté se poutníci vydali směrem po trase tehdejšího pochodu přes Ledce, Rajhrad a Modřice na Mendlovo náměstí v Brně.

Už v roce 2006 se skupina studentů vydala na první pietní pochod ve stopách odsunutých. Smyslem těchto akcí je připomenout si tehdejší události a vrátit je na mentální mapu Brňanů. "Od roku 2015 průvod ale chodí v opačném směru, tedy z Pohořelic do Brna, jako symbol smíření," uvedl za pořadatele Jaroslav Ostrčilík, který byl u všech ročníků akce.

Zájemci se mohli k pochodu libovolně přidat cestou. Pořadatelé přichystali i dopravu autobusy, které v pravidelných intervalech dojížděly do Ledce, Rajhradu či Modřic, aby zhruba navazovaly na pochod.

Pochod dorazil k Mendlovu náměstí podle předpokladu asi v 18:15. Musel projít kolem zhruba pěti desítek protestujících, kteří na účastníky pochodu například volali, aby se vrátili zpátky do Říše. Protestující na účastníky pochodu pískali, ozývala se i řehtačka.

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) ve svém proslovu při zakončení pouti připomněl, že republika letos slaví 100 let od svého vzniku. "Za tu dobu jsme získali svobodu, nezávislost, ale také jsme řadu věcí ztratili. Ztratili jsme židovské spoluobčany, německy mluvící Brňany, ztratili jsme intelektuály v době komunismu. Proto projev smíření tak, jak probíhá, je velmi důležitý, právě teď v dnešní Evropě, kdy se zahrává se strachem a s nejrůznějšími obavami," uvedl primátor. Předák sudetských Němců Bernd Posselt uvedl, že Čechy a Němce v minulosti rozdělila lidská hloupost. "Společně jsme vytvořili toto kvetoucí kulturní centrum Evropy. Ale všechno to zničil nacionální socialismus se svými zločiny, nacismus, holokaust. Nacionalismus v obou národech. Je důležité, abychom to dnes překonali," řekl Posselt.

V neděli se bude také v rámci festivalu Meeting Brno konat pietní akt na nádvoří Kounicových studentských kolejí, které za druhé světové války sloužily jako neblaze proslulé nacistické vězení a popraviště. Pietního aktu se zúčastní čeští i němečtí občané.

Pouť smíření připomíná událost označovanou někdy jako brněnský pochod smrti. Na konci května 1945 muselo město nuceně opustit na 20.000 německy mluvících lidí, mezi nimi mnoho starců, žen a dětí. Podle organizátorů Pouti smíření nepřežilo cestu k rakouským hranicím 1700 lidí. Náhledy historiků i publikované početní údaje se ale různí.