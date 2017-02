Praha - Veterináři během víkendu potvrdili pět nových ohnisek ptačí chřipky v Česku. Počet ohnisek tak vzrostl o třetinu na 20. Jedno nové ohnisko je i v Pardubickém kraji, kde dosud žádné nebylo. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. U všech nových ohnisek šlo o neregistrované malochovy. Některá zvířata byla utracena v sobotu, zbývající budou usmrcena většinou dnes.

V Pardubickém kraji je potvrzena choroba v obci Koldín na Orlickoústecku. "Jedná se o malochov do 40 kusů drůbeže, zastoupeny jsou slepice, kachny a husy," řekl ředitel krajské veterinární správy Josef Boháč. Podle něj byla také v pátek potvrzena ptačí chřipka u jedné z uhynulých labutí v Pardubicích, u volně žijících ptáků se ale žádná mimořádná opatření neprovádějí.

Další nová ohniska jsou v Liberci-Hanychově v chovu s deseti kusy drůbeže, v Orlové v Moravskoslezském kraji, kde má chovatel 50 kusů, a ve středočeské Hlásné Třebáni a v Kostelci nad Labem. "Z celkového počtu osmi slepic jich uhynulo sedm a z celkového počtu 11 kachen uhynula jedna, zbytek ptáků byl v sobotu utracen," řekl o Kostelci Pejchal. V Třebáni má chovatel 50 kusů drůbeže, která se bude utrácet v pondělí.

V pondělí se také okolo ohnisek vytyčí ochranná a dozorová pásma, kde je zpřísněný veterinární dozor. Podle ředitele moravskoslezské krajské veterinární správy Severina Kaděrky zatím nelze říci, zda jsou v okolí ohniska v Orlové nějaké komerční velkochovy. V Liberci je nejstarší zoo v Česku s jednou z nejbohatších kolekcí dravých ptáků v Evropě. Nachází se na opačném konci města, než je ohnisko chřipky. Podle ředitele krajské veterinární správy Romana Šebesty zatím není jisté, zda se zoo ochranná opatření dotknou.

"Mimo to byla v průběhu víkendu potvrzena ptačí chřipka také u volně žijící volavky v Třeboni," dodal mluvčí veterinární správy Pejchal.

Zhruba před měsícem veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí první ohnisko ptačí chřipky. Bylo na jižní Moravě, během několika dnů se tam objevila další. Od té doby vybili kolem 37.000 ptáků, nemoc je na většině území státu. Veterináři také například zakázali v celé ČR pořádat výstavy ptactva. Tato omezení stále trvají a vzhledem k tomu, že počet ohnisek se stále navyšuje, nepředpokládá se, že by byla během února zrušena.

Většina ohnisek je na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách. V jižních Čechách byly vybity dva větší chovy, v ostatních případech šlo o drobné chovy.

V Orlové je druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji

V Orlové na Karvinsku je druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Veterináři tam ve spolupráci s hasiči dnes usmrcují 50 kusů hrabavé i vodní drůbeže. V pondělí bude v okolí ohniska vymezeno ochranné i dozorové pásmo a úřady budou muset do týdne zajistit evidenci drůbeže. ČTK to dnes řekl ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka. Veterináři během víkendu potvrdili v Česku celkem pět nových ohnisek ptačí chřipky.

"V sobotu nám byl nahlášen úhyn čtyř kusů drůbeže, takže jsme tam odebrali vzorky a nechali je vyšetřit v Praze," uvedl Kaděrka. Nález byl pozitivní a dnes se provádí likvidace chovu za účasti hasičů. "Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež není ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to musí chytat všechno v areálu hospodářství," doplnil Kaděrka.

Po jednání s úřady bude v pondělí v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků. Obce v dozorovém pásmu musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.

Podle Kaděrky zatím nelze říci, zda jsou v okolí ohniska nějaké komerční velkochovy. Jasné to bude až během pondělí, kdy budou pásma vymezena.

První ohnisko se v kraji objevilo minulý víkend, a to v Ostravě-Svinově, kde bylo minulou neděli utraceno 20 slepic, které majitel choval pro vlastní potřebu.

Ptačí chřipka se v Česku objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Během tohoto víkendu potvrdili veterináři pět nových ohnisek, jejich počet v republice tak vzrostl o třetinu na 20. Jedno nové ohnisko je i v Pardubickém kraji, kde dosud žádné nebylo. Ve všech případech se jednalo o neregistrované malochovy.

Nemoc je na většině území státu. Veterináři také například zakázali v celé republice pořádat výstavy ptactva. Tato omezení stále trvají a vzhledem k tomu, že počet ohnisek se navyšuje, nepředpokládá se, že by byla během února zrušena.

Ve středních Čechách jsou další dvě ohniska ptačí chřipky

Ve Středočeském kraji byla o víkendu potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky, konkrétně v Kostelci nad Labem na Mělnicku a v Hlásné Třebáni na Berounsku. Veterináři během víkendu v Česku potvrdili pět nových ohnisek ptačí chřipky. Chov v Kostelci nad Labem byl utracen v sobotu, v Hlásné Třebání veterináři ptáky utratí v pondělí. ČTK to řekl ředitel středočeské veterinární správy Otto Vraný.

V Kostelci nad Labem uhynulo sedm z osmi slepic a jedna kachna z jedenácti. "Zbytek ptáků byl v sobotu utracen," řekl Vraný. V Hlásné Třebáni má chovatel zhruba 50 kusů drůbeže, především slepice a kachny. "Tento chov bude utracen v pondělí," dodal Vraný. V pondělí také bude v okruhu obou ohnisek stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo.

Už začátkem ledna bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky v Lázních Toušeň v okrese Praha-východ. Veterináři společně s hasiči tam 9. ledna utratili přes 1000 kusů ptactva. O utracení ptáků z dvou nových ohnisek se starají pouze veterináři. "Můžeme potvrdit dvě nová ohniska ve Středočeském kraji, ale vzhledem k nízkému počtu ptáků v chovech nebyli hasiči požádáni o spolupráci," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Kostelec nad Labem leží zhruba 15 minut jízdy autem od ohniska v Lázních Toušeň, žádnou spojitost mezi těmito dvěma ohnisky ale veterináři nenašli. "Kostelec leží už mimo hranici desetikilometrového dozorového pásma kolem Lázní Toušeň. Jediným pojítkem mezi těmito dvěma místy je tak to, že leží na Labi," řekl Vraný.

Ptačí chřipka se v Česku objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Během tohoto víkendu potvrdili veterináři pět nových ohnisek, jejich počet v republice tak vzrostl o třetinu na 20. Jedno nové ohnisko je i v Pardubickém kraji, kde dosud žádné nebylo. Ve všech případech šlo o neregistrované malochovy.

V Libereckém kraji je druhé ohnisko ptačí chřipky, v Liberci

V Libereckém kraji veterináři potvrdili druhé ohnisko ptačí chřipky. Jde o drobnochov drůbeže s deseti kusy na okraji Liberce, v lokalitě Hanychova, řekl dnes ČTK ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

"Šest kusů bylo posláno na vyšetření, čtyři by se tam měly ještě nacházet. Dnes se znovu prověří, jaká je situace, jaký je stav a v pondělí přistoupíme k likvidaci," uvedl Šebesta. V pondělí se také okolo ohniska vytyčí ochranné a dozorové pásmo, kde platí zpřísněný veterinární dozor.

V krajském městě je nejstarší zoologická zahrada v zemi, která má jednu z nejbohatších kolekcí dravých ptáků v Evropě. Nachází se na opačném konci města, než je nové ohnisko. Podle Šebesty zatím není jisté, zda se jí ochranná opatření dotknou. "V rámci kraje máme možnost udělit určité výjimky. Bude se detailně zvažovat, co bude větší negativum, tedy zda se udělí nebo neudělí výjimka," uvedl. Vzhledem k tomu, že se nákaza objevila u drobného chovu, který se dá snadno zlikvidovat, nepředpokládá ale, že by se nějaké výraznější omezení mělo zoo týkat. "Zatím to je ale předčasné říkat, vyhodnotíme to v pondělí," dodal.

Ředitel zoo David Nejedlo už dříve uvedl, že se na případný výskyt ptačí chřipky preventivně připravují. "To znamená, že máme připravený plán, abychom ptáky, kteří jsou citliví na ptačí chřipku, měli možnost uklidit do uzavřených prostor," uvedl. To ale podle něj není možné u všech druhů, zejména jde o dravce. "Tam, kde to nejde, máme připravenou variantu zabezpečení voliér. Museli bychom je dodatečně zasíťovat, aby do nich nemohli vlétnout volně žijící ptáci," dodal. Opatření by ale mohla ohrozit současnou sezonu hnízdění.

Zhruba před měsícem veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí první ohnisko ptačí chřipky. Bylo na jižní Moravě, během několika dnů se tam objevila další. Od té doby vybili kolem 37.000 ptáků, nemoc je na většině území státu. V Libereckém kraji byl dosud potvrzený jediný výskyt ptačí chřipky. Minulý týden veterináři museli usmrtit 57 opeřenců v malochově v Turnově na Semilsku. Ohnisek v celém Česku bylo potvrzeno zatím 20, většina jich byla na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách.