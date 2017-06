Praha - Počet obyvatel Česka se za první tři měsíce roku nepatrně zvýšil, a to o 247 na 10,579.067 lidí. Přírůstek způsobila především migrace. Naopak zemřelých bylo více než narozených. Od ledna do konce března zemřelo 31.803 lidí, což je v tomto období nejvíce od roku 1994. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V prvním čtvrtletí se živě narodilo 26.800 dětí, meziročně zhruba o 600 méně. Opět ale vzrostl podíl dětí narozených svobodným matkám. Bylo jich 49,5 procenta, za celý loňský rok to bylo 48,6 procenta. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 31 let, u prvorozených dětí převládaly osmadvacetileté rodičky.

Zemřelých bylo o 3600 více než ve stejném období loni. "Vysoký byl počet zemřelých zejména v lednu (12.300), v době chřipkové epidemie," uvedli statistici. Muži umírali v průměru ve věku 73,3 let, ženy ve věku 80,2 let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 67 dětí, meziročně o devět méně.

Do konce března bylo v ČR uzavřeno 3275 manželství, loni bylo ve stejném období svateb zhruba o 200 více. Letos v polovině případů vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství. Svobodní muži uzavírali sňatek v průměru ve věku 33,1 let, svobodné ženy ve věku třiceti let. Bilanci rozvodů ČSÚ neuvedl.

Do ČR se v prvním čtvrtletí přistěhovalo téměř 11.000 lidí, vystěhovalo se jich 5680. Nejvíce se přistěhovalo Ukrajinců, Slováků a Rumunů.