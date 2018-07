Istanbul - Na nejméně 24 mrtvých vzrostl podle turecké vlády počet obětí nedělní nehody příměstského vlaku, který vykolejil na severozápadě země mezi městy Edirne a Istanbul. Do nemocnic bylo převezeno 124 raněných. Prokuratura si ze šestičlenné posádky k výslechu předvolala dva strojvůdce, informovala turecká tisková agentura Anadolu.

Ve vlaku cestovalo 362 lidí. Na místě zasahovala více než stovka sanitek, nasazeny byly vojenské i záchranářské helikoptéry. Pátrání po obětech v soupravě skončilo dnes ráno, uvedla místní média. Při nehodě bylo raněno 318 lidí, z nichž 124 bylo hospitalizováno, uvedl dnes turecký ministr zdravotnictví Ahmet Demircan.

Televize CNN-Türk v neděli informovala, že se převrátilo šest ze sedmi vozů soupravy. Příčinou neštěstí byl podle záběrů z místa sesuv podmáčeného náspu u malého mostu, přes který vlak přejížděl. "Někteří lidé byli ihned mrtví, jiní měli rozdrcené nohy," popsala nehodu jedna z přeživších.

Vlak jel z města Kapikule u hranic s Bulharskem. Po trati v neděli před nehodou projelo sedm jiných souprav, uvedl ministr dopravy Ahmet Arslan.

Informační embargo, která vláda na nehodu kvůli národní bezpečnosti a veřejnému pořádku v neděli uvalila, bylo dnes zrušeno.

Nedávná privatizace vedla ke snížení počtu osob, které předtím kontrolovaly stav železniční infrastruktury, uvedl v tureckých médiích odborník na železniční dopravu. Ministr dopravy informoval, že trať, na které došlo k neštěstí, byla kontrolována v dubnu.

Hlavní opoziční síla, liberální Lidová republikánská strana (CHP), se podle deníku Hürriyet v květnu obrátila na vládu s otázkou, proč upustila od návrhu vybudovat na trati mezi Edirne a Istanbulem nové železniční mosty. Vláda to údajně odůvodnila tím, že by to nešlo bez dlouhodobého uzavření trati.