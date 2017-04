Damašek - Při sobotním útoku na konvoj autobusů v Sýrii zahynulo nejméně 112 osob. Čerstvou bilanci dnes zveřejnila exilová organizace ochránců lidských práv (SOHR). V sobotu se hovořilo o 100 mrtvých. Podle SOHR není ještě bilance konečná.

Útok se stal na místě, kde čekali lidé evakuovaní z několika lokalit. Sebevražedný atentátník odpálil nákladní auto s výbušninou u kolony 75 autobusů, v nichž byli převážně šíitští obyvatele vesnic Fúa a Kafrája, kteří čekali na vpuštění do Halabu (Aleppa). Podle SOHR bylo 98 obětí z těchto šíitských vesnic.

Jejich evakuace je součástí výměny, v jejímž rámci se přemisťují civilisté i opoziční bojovníci ze čtyřech obléhaných měst a vesnic. Týká se rovněž měst Zabadání a Madájá, obléhaných spojenci syrské armády.

Z Fúji a Kafráji má podle dohody odejít asi 16.000 šíitských občanů, ze Zabadání a Madáji pak všichni sunnitští povstalci a jejich rodiny. Podle SOHR byla evakuace šíitských vesnic rozvržena do 60 dní. Ve všech čtyřech lokalitách je podle OSN vystaveno obtížené humanitární situaci na 60.000 lidí.

Agentura AFP napsala, že evakuace má dnes pokračovat. V pátek vyjelo ze čtyř daných míst 7000 osob. Ramí Abdar Rahmán ze SOHR řekl, že se dnes autobusy vydaly znovu na cestu. Pět autobusů s lidmi z měst Zabadání a Madájá vyjelo z Ramúsy u Halabu, kde je pozastavily provládní jednotky, a stejný počet autobusů se šíity vyjel z Rášidínu, kde je zablokovali povstalci.

Šíité se mají přesídlit do oblastí u Damašku a do provincie Latákíja, což jsou místa, kde žije hlavně alávitská menšina, která Sýrii vládne. Lidé z Madáji a Zabadání odjíždějí do severní provincie Idlib, kam se uchýlila většina oponentů režimu s rodinami.