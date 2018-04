Londýn - Londýn se na začátku roku potýká se znepokojivou vlnou násilných útoků, která si ke dnešnímu dni vyžádala více než 50 obětí. Jen tento týden zemřelo už pět lidí včetně 17leté dívky a 16letého chlapce, které smrtelně postřelili neznámí pachatelé. V médiích se objevují varování před drogovými gangy či násilným obsahem na internetu.

Poslední oběti byly zaznamenány ve středu večer, informoval web zpravodajské společnosti BBC. Ve východním Londýně zemřel mladý muž poté, co byl pobodán a policistům se jej už nepodařilo zachránit. V Upper Clapton Road vzdálené asi tři kilometry od místa druhého činu byl o něco dříve prohlášen za mrtvého padesátník, který byl údajně napaden.

"Dva otřesné incidenty dnes večer v Hackney, dva životy předčasně ukončené násilím," napsal na twitter starosta městské části Philip Glanville. Příčiny nynějšího nárůstu násilí jsou podle něj komplexní a vyžadují pokračující investice do práce s mládeží, úzkou spolupráci policie, radních a dalších skupin, "nelze ale ignorovat dopad snížených prostředků policie a roli sociálních médií".

Policejních hlídek v reakci na poslední vývoj přibylo a policisté začali uplatňovat právo na náhodné prohlídky osob, které uznají za podezřelé. Náměstkyně londýnského starosty pro práci policie a zločin Sophie Lindenová uvedla, že radnice učinila z řešení aktuálního násilí prioritu. "Nepředstíráme, že v Londýně není problém," řekla s tím, že radnice "věci přijde na kloub".

Od některých politiků ale zaznívá kritika a volání po jasněji formulované strategii. "Neslyším nic o tom, jak budeme postupovat," řekl labouristický poslanec David Lammy zastupující městskou část Tottenham, kde byla v pondělí večer zastřelena 17letá dívka. "Čtyři mladí lidé u nás od Vánoc přišli o život a nepřišel jediný telefonát od premiérky nebo ministryně vnitra," napsal dnes na twitter.

"Nelze mluvit o jedné příčině. Znepokojuje mě ale, co pohání gangy a jejich boj o teritorium, a tím je miliardový trh s kokainem. Jsme drogovou metropolí Evropy a myslím, že policie a náš stát ztratily kontrolu nad tímto obchodem s drogami. Máte tady děti i ve věku 12, 13 let, které jsou verbovány do gangů, aby převážely drogy do sousedních okresů," řekl Lammy ve vysílání rozhlasu BBC Radio 4.

Londýnský deník The Times zase vidí jednu z příčin "epidemie zločinu" ve sdílení násilných videí na internetu, o kterém nedávno mluvila i komisařka londýnské policie Cressida Dicková. The Times uvádí příklad dvou videí na YouTube, jednoho s 80.000 a druhého s 15.000 zhlédnutími. V prvním z nich skupina "členů gangu" zmlátí a okrade "mladého rapera", druhé ukazuje hádku dvou mladíků, v níž jeden účastník na druhého nakonec vytáhne mačetu.

Drogy ani násilí gangů však přímo nezavinily středeční úmrtí 38letého muže v jihovýchodním Londýně. Toho smrtelně poranil 78letý majitel domu, který se mladší muž se svým komplicem snažil vykrást. Důchodce byl následně zadržen pro podezření z vraždy, což vedlo k pobouřeným titulkům v dnešních vydáních několika bulvárních listů. Britské právo povoluje v případech obrany vlastního života, rodiny či majetku "rozumnou" reakci.