Praha - Počet bytů, jejichž stavba byla dokončena, v Česku loni v porovnání s rokem 1989 klesl o polovinu na 27.322. Zatímco rodinných bytů bylo zhruba o desetinu víc, bytů v bytových domech bylo o 70 procent méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, které v rámci veletrhu For Arch prezentovala vedoucí oddělení statistiky ČSÚ Petra Cuřínová. Letos do konce července byla dokončena stavba 14.799 bytů, meziročně o 5,6 procenta víc.

"Tato kategorie těží zejména z vysokého množství zahajovaných staveb bytů v minulých letech," uvedla Cuřínová. Nejvíce bytů loni stavaři dokončili v Praze, připadala na ni zhruba čtvrtina. "Je pravdou, že se v hlavním městě dokončuje absolutně nejvíce bytů. Na druhou stranu počet zahájených staveb bytů zde loni kriticky klesl, o více než 47 procent. Letošek zatím ukazuje na lepší výsledky. Za první pololetí vzrostl počet zahájených staveb bytů o pětinu. Největší dynamiku má tento trend v Olomouckém kraji, Praze, Pardubickém kraji a na Vysočině," doplnila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Regionem s druhým nejvyšším počtem dokončených bytů byl loni Středočeský kraj s 4860 byty. Nejméně jich bylo dostavěno v Karlovarském (501) a Ústeckém kraji (780). "Je potřeba zmínit, že tyto kraje patří rozlohou a počtem obyvatel mezi nejmenší. Ale pokud se podíváme na dokončené byty na 1000 obyvatel, výsledky jsou podobné," uvedla Cuřínová. Podle tohoto kritéria bylo loni nejvíce bytů dokončeno v Praze a Středočeském kraji, nejméně na Ústecku a Zlínsku.

Zahájených staveb bytů je nejvíce ve Středočeském kraji, kde převládají rodinné domy, a v Praze s převahou bytových domů. "Významnou charakteristikou současné výstavby je také převaha soukromého vlastnictví. Segment nájemního bydlení se významně zmenšuje, což je i jedna z příčin nízké pracovní mobility," dodala Cuřínová.

Průměrná velikost bytu v bytovém domě, který byl dokončen v loňském roce, byla 51 metrů čtverečních, u rodinných domů 92 metrů čtverečních. Zatímco v rodinných domech převažovala kategorie 4+1, u bytových domů 2+1. Průměrné náklady na stavbu jednoho bytu byly u rodinného domu 3,3 milionu korun, u bytu v bytovém domě 2,1 milionu korun.