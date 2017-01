Stockholm/Kodaň - Pod minus 40 stupňů Celsia klesla v noci na dnešek teplota v některých oblastech na severu Švédska. Po chaotické středě, kdy byly kvůli sněžení zrušeny některé autobusové spoje v metropoli Stockholmu a cestující uvázli ve vlaku při venkovní teplotě minus 38 stupňů Celsia, bude podle meteorologů dnešek klidnější. Úřady odvolaly výzvu pro řidiče, aby pokud možno nevyjížděli na silnice. Tato výzva byla odvolána i na většině míst v Dánsku, které v důsledku bouře Axel čelilo záplavám. Informoval o tom server The Local.

V Dánsku mohutný vichr ve středu večer a v noci na dnešek vzedmul vlny, které místy stoupaly až bezmála 180 centimetrů nad běžný stav. Nejhorší situace byla na jihovýchodním pobřeží země u hranic s Německem. Některé oblasti se potýkaly i se stoletou vodou, oznámil dánský meteorologický ústav DMI. Řada trajektů zůstala kvůli silnému větru v přístavech. Ve městě Kolding na Jutském poloostrově a v obcích na ostrově Fyn byly přerušeny dodávky elektřiny do stovek domácností.

V průběhu noci ale hladina vody postupně klesala. Úřady proto na většině míst odvolaly výzvu pro řidiče, aby vyjížděli na silnice jen v nezbytně nutných případech. I dnes však musí být řidiči maximálně opatrní, protože vozovka může namrzat, varovala policie.

Ve švédské obci Nikkaluokta na úpatí nejvyšší švédské hory Kebnekaise bylo v noci na dnešek naměřeno minus 41,3 stupně Celsia. "Vypadá to, že to je nejnižší zaznamenaná teplota této sezony," prohlásila meteoroložka Jannicke Geitskaretová ve veřejnoprávní televizi SVT.

Extrémně mrazivo bylo i na zbytku švédského území s teplotami kolem minus deseti stupňů na jihu a kolem minus 40 stupňů na severu země. Meteorologové nicméně předpokládají, že dnešek bude klidnější než středa, kdy se přes Švédsko přehnala bouře Axel. "Rychle se přehnala a žádné další bouře v nejbližší době neočekáváme," uvedla meteoroložka Anna Hjelmstedtová.

Bouře si ve středu ve Švédsku vynutila uzavření některých silnic, protože vichr vyvolal vysoké mořské vlny, které způsobily na pobřeží záplavy. Ovlivněna byla v úterý a ve středu i letecká doprava, například let společnosti Ryanair ze stockholmského letiště Skavsta do Londýna plánovaný na úterní večer byl zpožděn o 24 hodin. V Laponsku na severu Švédska kvůli výpadku proudu zůstal stát vlak se stovkou cestujících, kteří směřovali z Norska do švédského Lulea. Venkovní teplota přitom klesala k minus 38 stupňům Celsia a uvnitř vlaku postupně až k minus 25 stupňům.

Ve Stockholmu napadlo místy až 20 centimetrů sněhu a úřady ve středu zrušily některé spoje v centru města. Ve městě Kiruna na severu země bylo na několik hodin přerušeno vytápění řady domácností kvůli prasklému potrubí; teploty venku se přitom pohybovaly kolem minus 27 stupňů Celsia.

Skandinávie zažívá v posledních měsících velké výkyvy počasí. V listopadu registroval Stockholm den s největším množstvím napadaného sněhu ve více než stoletých dějinách měření. Silvestr byl naopak ve Švédsku doposud nejteplejší.

Sníh a vichr omezují dopravu v Polsku, na severu hrozí velká voda

Varšava - Sněžení doprovázené silným větrem dnes zasáhlo silniční i leteckou dopravu v severní a střední části Polska. Zpoždění nabraly desítky letů, policie uzavřela část dálnice A2 poblíž Lodže. Tisíce lidí jsou bez proudu kvůli tomu, že větrem polámané či vyvrácené stromy zničily dráty elektrického napětí, uvedla agentura PAP.

Vítr o síle až 70 kilometrů v hodině zasáhl především baltské pobřeží země, kde v některých místech platí kvůli velkým vlnám a zvýšeným hladinám řek nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí. Hasiči v noci a ráno vyjížděli k desítkám zaplavených sklepů, voda zalila i část některých vesnic a zemědělských pozemků.

Letiště v Gdaňsku muselo během noci a rána přesměrovat některá přistávající letadla jinam kvůli sněhu a ledu na přistávací dráze. Další lety nabraly zpoždění. V posledních hodinách se však situace vrací do normálu.

Kvůli několika haváriím na sněhem pokryté dálnici A2 vedoucí od německé hranice do Varšavy byla policie nucena uzavřít úsek mezi městy Wartkowice a Emilia nedaleko Lodže. Nehody kvůli sněhu na silnicích jsou hlášeny i z dalších míst země.

Bez elektrického proudu bylo ráno přes 20.000 domácností zvláště na severu Polska. Závady se elektrickým podnikům daří postupně odstraňovat, podle médií však stále nemají elektřinu tisíce lidí.