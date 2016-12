Praha - Počasí komplikuje dopravu v Česku i na Štědrý den. Silničáři varují před výskytem mrznoucího mrholení a mlhou. Hromadná nehoda ráno na dvě hodiny zastavila provoz na dálnici D35 u Olomouce, na silnici byla ledovka. Nehody jsou hlášeny také na D1 u Hranic.

Na tvorbu námrazy i ledovky upozorňovali meteorologové. Výstraha Českého meteorologického ústavu platí až do dnešních 15:00. Pozor by si měli dát nejen řidiči automobilů, ale i chodci.

Jihočeský kraj

Místy se vyskytující mlha a mrholení na Písecku dnes ráno komplikují dopravu v Jihočeském kraji. Hlavní tahy jsou většinou vlhké po chemickém ošetření, na vedlejších silnicích převážně v jižní části kraje leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá s informací na webu.

Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem čeká na řidiče hlavně na silnicích na Prachaticku a jihočeské části Šumavy. Tam také místy hrozí namrzající mlhy.

Je většinou zataženo a beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují do nuly do minus čtyř stupňů Celsia. Podle meteorologů se bude během dne od severozápadu postupně objevovat občas slabý déšť, v polohách nad 1000 metrů sněžení. Nejvyšší denní teploty dosáhnou tří až šesti stupňů nad nulou, v 1000 metrech kolem jednoho stupně. Mírný jihozápadní až západní dosáhne v nárazech přes 50 kilometrů v hodině.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou po nočním mrholení sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí to zejména pro komunikace druhých a třetích tříd, místy komplikovala dopravu nad ránem mlha, zjistila ČTK od silničářů.

V noci v kraji mrholilo, silničáři proto museli hlavní tahy chemicky ošetřit. Ledovka se vytvořila například mezi obcemi Hlína a Moravské Bránice na Brněnsku, kde policie nabádá ke zvýšené opatrnosti. Dálnice jsou sjízdné bez omezení.

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška jsou silnice chemicky ošetřené, žádná vážnější nehoda se v noci na dnešek nestala. "Lidé by měli ale být opatrní, především na lesních úsecích silnic," uvedl.

S horší sjízdností silnic zřejmě souvisí i dnešní ranní nehoda u Mutěnic na Hodonínsku. Auto tam sjelo ze silnice a převrátilo se na střechu. "Hasiči zajistili místo události a pomohli majiteli vozu vytáhnout auto zpět na silnici. Nehoda si nevyžádala žádná zranění," uvedl mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Odpoledne se v kraji mírně oteplí. Meteorologové očekávají, že bude na většině území pršet. Místy budou srážky mrznoucí a může se znovu tvořit i ledovka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají je čtyřem stupňům.

Moravskoslezský kraj

Kvůli mrznoucímu mrholení by měli být na silnicích opatrní řidiči na Bruntálsku. Jinak jsou ale silnice v Moravskoslezském kraji sjízdné a jen ve vyšších polohách může ležet ujetá posypaná vrstva sněhu. Vyplývá to z informací silničářů na internetových stránkách www.dopravniinfo.cz.

Ze silnice mezi Budišovem nad Budišovkou na Opavsku a Dvorci na Bruntálsku museli silničáři odstraňovat námrazu. Hlavní tahy v kraji jsou holé a vlhké po chemickém ošetření.

Silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místeckou, která je důležitým tahem na Slovensko, nadále zůstává uzavřena pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem. Stále tam totiž leží ujetá vrstva sněhu a těžká auta tam v kopcích mívají problémy. Silničáři tam kvůli blízkosti nádrže s pitnou vodou nemohou používat chemické ošetření, silnici jen sypou inertním posypem.

Olomoucký kraj

Na 270. kilometru D35 u Olomouce ve směru na Ostravu se ráno stala hromadná nehoda šesti aut, dálnice byla zhruba dvě hodiny zcela uzavřena. Krátce po 10:00 byl obnoven provoz jedním pruhem, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic. Při havárii se zranili dva lidé, řekli ČTK mluvčí hasičů Jan Ondruch a mluvčí záchranné služby Zdeněk Hošák. Na silnici byla podle dopravních informací policie ledovka. Další nehody se staly na D1 u Hranic, dálnice je tam ale průjezdná.

První hromadná nehoda na D35 se stala před 08:00 u olomoucké části Nemilan ve směru z Prostějov na Ostravu. "Na místě havarovalo v úseku dlouhém zhruba 150 metrů šest aut, z toho jeden nákladní vůz. Nehoda se stala na mostě u Nemilan. Máme tam hlášeno zranění. Z místa hasiči odvezli také několik žen a dětí, kterým poskytli zázemí na centrální hasičské stanici," uvedl mluvčí hasičů.

Podle mluvčího záchranné služby Hošáka se na místě srazila nejprve tři auta, po příjezdu hasičů se střetla další tři vozidla. "Odváželi jsme odtud dva zraněné, muže a ženu. Muž utrpěl zhmožděniny hrudníku a úraz hlavy, měl otřes mozku. Žena, občanka Polska, utrpěla rovněž zhmožděniny hrudníku," uvedl mluvčí. Krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová zatím dobu uzavření dálnice nedokázala odhadnout, policie ve svých dopravních informacích uvádí uzavření dálnice na pět hodin, tedy do téměř 13:00.

Na D1 u Hrabůvky na Přerovsku nedaleko Hranic se podle předběžných informací střetlo nákladní a osobní auto, doprava se tam však zastavovat nemusela, doplnil Ondruch.

Právě na Přerovsku upozorňovali dnes ráno silničáři na namrzání vozovek. Do terénu vyrazili se sypači správci cest i v ostatních částech kraje, silnice by zde měly být již většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. V částech regionu však mrholí, na dálnici D35 mezi Olomoucí a Hranicemi snižují viditelnost sněhové přeháňky a mrznoucí déšť, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Na východě Čech se ráno místy tvoří mlhy. Vlivem deštěm a mrholení se na vozovkách může vyskytovat námraza a náledí. Vyplývá to z informací cestářů.

Silničáři upozorňují na úseky v regionu Lanškrouna, Trutnova a Rychnova nad Kněžnou. Zledovatělé vrstvy zůstávají na silnicích druhé a třetí třídy v regionu Žamberka. Na Orlickoústecku by si také řidiči měli dát pozor na rozbředlý sníh.

V Pardubickém i Královéhradeckém kraji fouká slabý vítr nebo je bezvětří a zataženo, teploty se pohybují od minus pěti do jednoho stupně Celsia.

Kraj Vysočina

Mlha komplikuje dopravu na Vysočině. Silnice jsou většinou vlhké po chemickém ošetření. Na Žďársku leží na vedlejších silnicích zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice jsou sjízdné, řidiči však podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Ledovka v kraji není. ČTK to řekl Tomáš Krejčí z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

"Během noci pracovalo na údržbě silnici přes 50 sypačů v okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku jsme vyjet nemuseli," řekl Krejčí.

Je většinou zataženo, beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od jednoho do tří stupňů pod nulou. Podle meteorologů by se kolem poledne od severozápadu na většině území kraje měl objevit déšť nebo déšť se sněhem, ojediněle i srážky mrznoucí s tvorbou ledovky. K večeru budou srážky ustávat, místy bude přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od nuly do plus čtyř stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Na možnost výskytu ledovky upozorňují ráno silničáři v oblasti Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Dopravu v některých částech Zlínského kraje navíc může komplikovat mlha a mrholení, opatrnost je na místě. Silničáři vyrazili v částech kraje do terénu s chemickým posypem, silnice v regionu jsou nyní holé a vlhké, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V oblasti Uherského Brodu upozorňují správci cest na možnost výskytu slabé ledovky především ve vyšších polohách, kde je také místy mlha. Podobná situace je i v oblasti Uherského Hradiště, tam mohou na slabou ledovku narazit řidiči nejen na vedlejších tazích, ale i na silnicích prvních tříd. Ve vyšších polohách se zde místy vyskytuje mlha.

Na Vsetínsku i Zlínsku jsou většinou silnice sjízdné bez omezení, i tam však může viditelnost místy snižovat mlha. Na Kroměřížsku jsou silnice holé a suché, vyplývá z informací ŘSD.

Podle meteorologů se ledovka měla začít tvořit po půlnoci na západě republiky a na Moravu měla postoupit do dnešních odpoledních hodin. Výstraha Českého meteorologického ústavu platí až do dnešních 15:00. Pozor by si měli dát nejen řidiči automobilů, ale i chodci.