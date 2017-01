Praha - Nový sníh a silný vítr dnes komplikovaly dopravu, výrazněji ve Středočeském, Libereckém a Karlovarském kraji a na Vysočině. Na silnicích se tvořily sněhové jazyky. Kvůli počasí přibylo nehod, dálnici D4 ve středních Čechách a dálnici D6 v Karlovarském kraji zablokovaly havárie kamionů. V Nymburce zaváté výhybky omezily provoz na železnici, v Brně mají kvůli sněhu zpoždění linky MHD. Sněžit má nadále. Meteorologové omezili varování před ledovkou, platí už jen v Jihočeském kraji do dnešního večera, v ostatních regionech se bude tvořit jen ojediněle.

Na středočeských vozovkách čekala ráno řidiče nová vrstva sněhu. Silničáři registrovali uvízlé kamiony, dálnice D4 byla kvůli nehodě nákladního auta na 17,5 kilometru ve směru na Prahu zhruba pět hodin uzavřena, nikdo se nezranil. Plný provoz tam byl obnoven okolo 13:00. Problémy s výhybkami ve stanici Nymburk-město se podařilo odstranit kolem půl deváté. V nedalekých Pečkách ale až do půl jedenácté ztěžovala provoz vlaků mezi Prahou a Kolínem porucha zabezpečovacího zařízení.

V Libereckém kraji se situace přes den uklidnila a silničáři mohli ve 13:30 pro nákladní vozy nad 3,5 tuny otevřít i silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a česko-polský hraniční přechod v Habarticích. Uzavřené byly od pondělního večera. V kraji ale dnes výrazně přibylo dopravních nehod. Nejvážnější se stala ráno v Jablonci nad Nisou, kde se střetl autobus s osobním autem a zraněn byl při tom i chodec. Další chodec utrpěl zranění po střetu s osobním autem v České Lípě.

Na Vysočině mají kvůli sněhu v kopcích problémy kamiony, vyjet nemohou například v některých úsecích hlavního tahu číslo 38 mezi Želetavou, Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, a také u Humpolce. Přibývají dopravní nehody, auta havarovala i na dálnici D1, ale nikdo zatím nebyl vážněji zraněn.

V Karlovarském kraji zkomplikovala dopoledne provoz na D6 nejprve nehoda osobního auta u Sokolova, později u Karlových Varů havárie dvou kamionů. Po ní byla dálnice zhruba na hodinu směrem na Cheb uzavřena.

V Ústeckém kraji silničáři uzavřeli cestu mezi Krásným Lesem a Adolfovem na Ústecku. Sněhové jazyky se tvoří i v Pardubickém kraji. V jižních Čechách může na Strakonicku a Prachaticku dopravu komplikovat mrznoucí déšť, na Jindřichohradecku sněhové přeháňky. Zledovatělé zůstávají silnice ve vyšších polohách i v dalších krajích, níže na nich může být břečka.

"Situace je horší na silnicích ošetřovaných solí. Každá další přeháňka nasolení zředí a silnice znovu namrzá. Na některých místech jsme byli už třikrát, situace se po přejetí sypače rychle mění," řekl ČTK dispečer silničářů Plzeňského kraje Jiří Slapnička.

Linky MHD v Brně, hlavně autobusy a trolejbusy, nabírají kvůli sněhu zpoždění až deset minut. Nesjízdný je například úsek u Halasova náměstí či v Technické ulici. Dopravní podnik čeká na příjezd sypačů a protažení komunikací.

Jihočeský kraj

Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na Strakonicku a Prachaticku může dopravu komplikovat mrznoucí déšť, na Jindřichohradecku zase sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Teploty v regionu se po ránu pohybují od nuly do minus devíti stupňů Celsia. Vozovky prvních tříd jsou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd na Jindřichohradecku, Písecku, Strakonicku a Táborsku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v Jihočeském kraji přes den sněžit. Místy se může vyskytovat mrznoucí déšť a tvořit ledovka.

Jihomoravský kraj

Řidiči na jižní Moravě si dnes musejí dát pozor na silnicích na slabou vrstvu nového sněhu a na další sněhové přeháňky během dne. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, na komunikacích nižších tříd zůstává vrstva ujetého sněhu krytá inertním posypem. Vyplývá to z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V části kraje sněží a podle meteorologů lze čekat během dne další srážky, hrozí také ledovka či sněhové jazyky.

Linky Městské hromadné dopravy v Brně, hlavně autobusy a trolejbusy, nabírají dne kvůli sněhu zpoždění až deset minut. Nesjízdný je pro MHD úsek u Halasova náměstí či v Technické ulici. ČTK to řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

"Nabádáme všechny cestující ke shovívavosti. Vybrané úseky zejména v kopcích jsou dočasně nesjízdné a čekáme na příjezd sypačů a protažení komunikací," řekla mluvčí.

Teplota se ráno v kraji pohybuje nejčastěji mezi minus devíti až minus šesti stupni Celsia a sněžení také snižuje viditelnost. Meteorologové varují před vydatnějšími srážkami a sněhovými jazyky během dne na především na Blanensku. Teploty se dnes mají pohybovat mezi minus čtyřmi a nulou.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji od pondělního večera drobně sněžilo nebo padal sníh s deštěm, při teplotách pod nulou může na silnicích vznikat ledovka. Dopoledne zkomplikovala provoz na dálnici D6 nejprve nehoda osobního auta u Sokolova, později u Karlových Varů havárie dvou kamionů. Po ní byla D6 zhruba na hodinu směrem na Cheb uzavřena.

Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je protažená, ale na Chebsku na silnici zůstala vrstva sněhové břečky. Před 10:00 museli policisté dálnici uzavřít kvůli kolizi dvou kamionů, která se stala mezi exity Jenišov a Nové Sedlo. Jeden nákladní vůz blokoval dálnici napříč, druhý zůstal podle policie mimo vozovku.

Teploty v kraji se ráno pohybovaly okolo minus tří až minus šesti stupňů, ani dopoledne teploty výrazně nestoupaly. Přestalo ale sněžit. Silnice však mohou i nadále namrzat. Silničáři také upozorňují na možnost vzniku sněhových jazyků ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách.

Podle předpovědi meteorologů má nebezpečí ledovky trvat celý den, přes den může znovu i sněžit.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na některých silnicích vítr začal tvořit sněhové jazyky a návěje, například na Jičínsku v okolí obcí Příchov, Markvartice, Stéblovice, Jinolice a Kněžnice a ve vyšších polohách na Náchodsku. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty se dnes ráno pohybovaly od minus pěti do minus devíti stupňů, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by v Královéhradeckém kraji mělo být převážně zataženo s občasným sněžením. Ojediněle se čeká mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Teploty by se měly pohybovat od minus tří do nuly, na hřebenech hor má být kolem minus dvou stupňů.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji zkomplikovalo sněžení a vítr. Problémy měly hlavně kamiony ve stoupáních. V průběhu dne se ale situace v kraji uklidnila a ve 13:30 mohli silničáři pro nákladní vozy nad 3,5 tuny otevřít i silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a česko-polský hraniční přechod v Habarticích. Uzavřené byly od pondělních 22:00 kvůli sněžení a sněhovým jazykům. ČTK o tom informoval vedoucí údržby komunikací libereckého závodu EUROVIA CS Petr Vach.

V Libereckém kraji napadlo do rána kolem pěti centimetrů sněhu. Ještě dopoledne sníh komplikoval provoz na silnicích a hlavně kamiony měly problémy prakticky v každém stoupání. Při teplotách kolem minus deseti stupňů totiž sůl účinkovala jen pomalu. Postupně se ale oteplilo a pomohl i zvýšený provoz na silnicích. Hlavní tahy byly tak už v poledne většinou jen holé, místy se zbytky rozbředlého sněhu. V kraji ale stále mrzne a silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Řidiči by rozbředlý sníh neměli podceňovat, pozor by si měli dát v zatáčkách a křižovatkách.

V kraji dnes výrazně přibylo dopravních nehod. Nejvážnější se stala ráno v Jablonci nad Nisou, kde se střetl autobus s osobním autem a zraněn byl při tom i chodec. Další chodec utrpěl zranění po střetu s osobním autem v České Lípě. Nehody řešili policisté na silnici před Libercem ve směru od Turnova, havarovaná auta zkomplikovala dopravu z Turnova na Semily, ve Svoru na Českolipsku nebo Českém Dubu. Několik střetů osobních aut řešili policisté i přímo v krajském městě. Většinou se obešly bez zranění.

V Libereckém kraji zůstala většinou zatažená obloha. Už ale nesněží, i vítr se většinou uklidnil. Pozor by si ale měli dát motoristé na silnicích nižších tříd, kde je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se tvoří vyjeté koleje. Silnice hlavně v horských oblastech jsou navíc zúžené vysokými sněhovými mantinely, které ztěžují výhled.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích v Olomouckém kraji od časného rána komplikují sněhové přeháňky, které postupně zasáhly většinu jeho území. V regionu napadlo několik centimetrů sněhu, všechny silnice jsou ale s opatrností sjízdné. Na hlavních silničních tazích jsou po chemickém posypu zbytky rozbředlého sněhu. Méně důležité silnice pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem.

Sněhové přeháňky komplikují údržbu silnic hlavně na Olomoucku. "To, co jsme ráno uklidili, znovu napadalo, takže údržba silnic opět jede v plném rozsahu," řekl odpoledne ČTK dispečer správy silnic, podle nějž na Olomoucku dnes napadlo pět až šest centimetrů sněhu a sněhové přeháňky zatím neustaly. "Všechny silnice jsou ale s opatrností sjízdné," uvedl dispečer. Zatím není vítr, takže se nikde netvoří sněhové jazyky.

Se zvýšenou opatrností by měli jezdit řidiči také na Přerovsku. "Stále drobně sněží a teplota je pod nulou. Vše je posypáno. Silnice první třídy jsou holé a mokré, na zbytku můžou být u krajnice zbytky rozbředlého sněhu," řekl ČTK dispečer přerovské správy silnic. Uvedl, že na Přerovsku napadl centimetr až tři sněhu. Podobná situace je také v sousedním okrese Prostějov.

Na Šumpersku od rána napadly tři centimetry sněhu. "Odpoledne sněží o něco víc a vypadá to, že sněžit bude až do večera. Venku máme všechnu techniku," uvedl dispečer šumperské správy silnic. I v tomto horském okrese jsou s opatrností sjízdné všechny silnice.

Jen slabé sněhové přeháňky zasáhly Jesenicko. "Drobně sněží hlavně na koncích, jako je Červenohorské sedlo nebo Ostružná. Tady v Jeseníku momentálně lehce poletuje sníh," uvedl dispečer jesenické správy silnic. Upozornil ale, že podle předpovědi meteorologů by na Jesenicku mělo začít sněžit večer.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR před 14:00 havarovala tři osobní auta v Dolanech na Olomoucku. U Bohdíkova na Šumpersku auto sjelo do příkopu. Na Svatém Kopečku u Olomouce se dnes srazila dvě auta. V Dolních Studénkách na Šumpersku byla nahlášena nehoda dvou osobních automobilů.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se na otevřených úsecích silnic tvoří sněhové jazyky. S opatrností jsou sjízdné úseky v okolí Hlinska, Poličky, Svitav nebo Ústí nad Orlicí. V kraji od rána napadalo až deset centimetrů sněhu.

"Jsme v plné pohotovosti. Venku jsme měli 150 kusů techniky napříč krajem," uvedl Marian Cvrkal ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Na úsecích, které silničáři udržují chemicky, leží rozbředlý sníh. Silničáři hlavní i vedlejší tahy protahují pluhy, aby zbytky sněhu do večera nezmrzly. V některých částech kraje ještě sněží.

Teploty se dnes odpoledne pohybují od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia. Od středních poloh fouká silný a nárazový vítr. Na většině území je zataženo.

Plzeňský kraj

Silnice v celém Plzeňském kraji lokálně namrzají. Po dešťových či sněhových srážkách je na nich rozbředlý sníh nebo mokro. Silničáři jsou v terénu celou noc, místy ale nestíhají se zledovatělým povrchem bojovat. Na některých silnicích krátce stála doprava, než přijel sypač problematické místo upravit, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Na silnicích se stalo také už několik nehod.

"Situace je horší na silnicích ošetřovaných solí. Každá další přeháňka nasolení zředí a silnice znovu namrzá. Na některých místech jsme byli už třikrát, situace se po přejetí sypače rychle mění," řekl.

Podle dispečera hrozí nebezpečí námrazy kdekoliv v regionu, teploty se pohybují kolem minus pěti stupňů až nuly. V nižších polohách na Klatovsku a Domažlicku pršelo, ve vyšších sněžilo. Na Plzeňsku či Rokycansku spíše sněžilo, uvedl dipečer.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách komplikuje od rána sněžení. Řidiče na vozovkách čekala nová vrstva sněhu. Na Kolínsku a Kutnohorsku byly hlášeny i sněhové jazyky. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na Pražském okruhu, dálnici D5 a D8. Silničáři registrovali uvízlé kamiony, dálnice D4 byla kvůli nehodě nákladního auta na 17,5 kilometru ve směru na Prahu zhruba pět hodin uzavřena, v 11:00 byl průjezdný levý jízdní pruh, kolem 13:00 byl obnoven plný provoz. Varování před ledovkou už meteorologové ve Středočeském kraji odvolali.

Problémy byly také na železnici, kvůli sněhu byl omezen provoz na nymburském nádraží. Poruchu zabezpečovacího zařízení měla stanice Pečky, vlaky nabíraly zhruba půlhodinové zpoždění.

Nákladní auto havarovalo na D4 chvíli před šestou hodinou ráno. "Při nehodě se nikdo nezranil," řekla ČTK mluvčí středočeské policie Lucie Nováková. Podle ní auta sjížděla na exitu 18 na Mníšek pod Brdy a na dálnici se vracela druhým, nájezdovým ramenem. Dálnice byla zcela uzavřena zhruba do 11:00, z nákladního vozidla uniklo velké množství nafty. Před 11:00 policie umožnila provoz jedním jízdním pruhem, kolem 13:00 byla dálnice otevřena v plném rozsahu.

Železniční dopravu ráno komplikovaly zaváté výhybky ve stanici Nymburk-město. Některé dálkové vlaky podle webu Českých drah jezdily odklonem přes Lysou nad Labem, vlaky regionální dopravy nabíraly zpoždění. Kolem půl deváté se problémy podařilo odstranit. Porucha zabezpečovacího zařízení v Pečkách ztěžovala provoz vlaků mezi Prahou a Kolínem, vlaky nabíraly zhruba půlhodinová zpoždění. Komplikace trvaly zhruba do 10:30.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D4, D5, D6 a D8 a některé silnice prvních tříd na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Příbramsku, Kladensku a Rakovnicku. Ve všech okresech jsou rovněž jen se zvýšenou opatrností sjízdné silnice nižších tříd.

Na několika místech v kraji se podle informací silničářů tvoří sněhové jazyky, například na silnicích první třídy číslo 16, 32 a 38 na Mladoboleslavsku a Nymbursku či na silnicích 9 a 16 na Mělnicku. Podle webu dopravních informací uvízl na několika místech v kraji kamion, který bránil provozu, třeba ve Štěchovicích u Prahy či u Mirošovic na Benešovsku.

Ústecký kraj

Cestování v Ústeckém kraji komplikuje sníh a ledovka. Na horách musí řidiči počítat s ujetou vrstvou sněhu na komunikacích. Kalamita nikde není, ale silničáři nabádají k opatrnosti. ČTK to řekla dispečerka z krajské správy a údržby silnic. Místy napadlo až deset centimetrů sněhu a sněžit bude až do večera.

Silničáři uzavřeli cestu mezi Krásným Lesem a Adolfovem na Ústecku. "V terénu jsou zatím všechny vozy. Určitě by řidiči měli zpomalit a jezdit obezřetně," uvedla dispečerka.

Na dálnici D8 od Ústí nad Labem směrem do Německa fouká vítr a tvoří se sněhové jazyky. V krajském městě napadlo přes noc deset centimetrů sněhu. Nahrnutý sníh podél chodníků se tak stal zdrojem zábavy pro školáky při cestě domů s pololetním vysvědčením. Zatímco na Ústecku, Děčínsku či Teplicku je na silnicích sníh, na Litoměřicku je námraza. Policisté řeší v regionu řadu dopravních nehod. Většina se obešla bez zranění.

Podle předpovědi ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se sněhové přeháňky mohou objevovat až do středečního rána.

Kraj Vysočina

Na Vysočině od rána sněží a kvůli nárazovému větru se na silnicích tvoří sněhové jazyky. Na vozovkách je vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu, sjízdné jsou s velkou opatrností. V kopcích nemohou vyjet kamiony. Policisté od rána vyjížděli k 37 dopravním nehodám. Nikdo při nich nebyl vážněji zraněn, řekla ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle meteorologů bude sněžit až do středy, vítr by měl ale slábnout.

Kamiony dopoledne blokovaly hlavní tah číslo 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, stály také na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. Před 14:00 sjel kamion do příkopu u Markvartic na Jihlavsku, problémy byly i jinde, uvedla Čírtková.

Nehody byly také na dálnici. Na 133. kilometru D1 směrem na Prahu narazilo po 08:00 osobní auto do svodidel. Zraněnou řidičku ošetřili zdravotníci na místě, sdělila ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Silničáři mají v terénu více než 100 sypačů, silnice prohrnují také desítky traktorů s radlicemi. Dispečer krajské správy a údržby kolem 14:30 řekl ČTK, že se situace na silnicích od rána moc nezměnila. Na obtížně sjízdné úseky stále upozorňují řidiči z celého kraje. Silnice mezi Rankovem a Čachotínem poblíž Chotěboře byla nad ránem uzavřena kvůli porouchanému autobusu.

Energetici kvůli námraze začali v těchto dnech vyhřívat linky velmi vysokého napětí na Jihlavsku a na Třebíčsku. Situace zatím není nijak kritická a vrstva námrazy na metru vedení zatím váží několik desítek gramů. "Ale preventivním vyhříváním našich linek můžeme kritickému stavu předejít," uvedl Martin Rampl z centrálního dispečinku firmy E.ON.

Teploty se dnes na Vysočině drží i sedm stupňů pod nulou. Výstraha na tvorbu sněhových jazyků platí v kraji do dnešního večera a před novou sněhovou pokrývkou na Vysočině meteorologové varují do středečních 10:00.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikují silný vítr a sněhové přeháňky. Na horách Vsetínska silnice nižších tříd stále pokrývá zledovatělá vrstva sněhu. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé a vlhké nebo holé, suché a vymrzlé, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V kraji je převážně zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus jeden stupeň Celsia. Podle předpovědi bude během dne postupně na většině území Zlínského kraje sněžit.

Sněžení by mělo pokračovat i v noci na středu a po celou středu, ustávat by mělo až ve středu večer. Na čtvrtek pak předpověď očekává jen ojedinělé mrholení. Noční teploty v těchto dnech klesnou již jen k minus pěti stupňům, denní stoupnou až na plus tři stupně Celsia.