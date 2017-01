Uyuni (Bolívie) - Nepřízeň počasí i nadále provází Rallye Dakar. Organizátoři 39. ročníku slavné soutěže již museli zrušit sobotní etapu a výrazně upravit páteční i pondělní, podle plánů nebudou závodníci bojovat ani dnes. Podstatná část plánované maratonské etapy je po dešti nesjízdná, nejvíce by se úpravy měly dotknout kategorie kamionů, pro které byla druhá část etapy kompletně zrušena.

"My potřebujeme dlouhé etapy. Čím více, tím lépe. Mně se to zkracování nelíbí. Na Dakar to prostě nepatří," zlobil se v pondělí večer Aleš Loprais, pilot kamionu Tatra.

Kamiony by podle dostupných informací měly absolvovat jen 160 km místo plánovaných 492, druhá část etapy je pro ně totiž nesjízdná. Motocykly, čtyřkolky a automobily by měly střední část původně měřeného úseku vynechat a v závěru opět jet na čas.

"Rádi bychom postupně umazávali ztrátu, navíc jízdu v blátě mám natrénovanou ze Sedlčan, takže se nám teď každý kilometr hodí. Z podobných změn radost nemáme," řekl Martin Macík mladší.

Účastníci dakarské rallye se v pátek přesunuli z La Pazu do Uyuni v Bolívii. "V kempu zase strašně prší a všechny kopce kolem jsou zasněžené. Opět úplné záplavy, tak uvidíme, kolik toho odjedeme v úterý," popsal v cíli pondělní 7. etapy Martin Prokop, který se posunul na 15. místo průběžného pořadí automobilů.

Pilot vozu Ford Raptor se však stejně jako všichni ostatní musel v cíli obejít bez pomoci mechaniků. "Auto naštěstí vypadá celkem v pohodě. Jenom máme pořád zařazenou mezinápravovou uzávěrku a nejde vyřadit. Asi ohnuté rameno nápravy, čímž celé auto táhne hodně doprava," řekl pilot týmu MP-Sports, jenž byl před rokem na Dakaru při své premiéře čtrnáctý.

Pozici nejlepšího českého motocyklisty drží Ondřej Klymčiw, průběžně devatenáctý. "Motorka funguje skvěle a tělo taky. Na motorce se cítím vážně dobře. Tak mi řekněte, proč nemám trošičku štěstíčka," uvedl Klymčiw na sociální síti a komentář doplnil smajlíkem.

Menší komplikace musela řešit dvojice pilotů kamionů Tatra týmu Buggyra Racing. Martin Kolomý totiž tahal zapadlého Lopraise. I tak se ale posunul v pořadí na 12. místo. "Byla to hodně rychlá a rozbitá etapa, což samozřejmě naší technice vyhovuje. V závěru jsme potkali zakopaného kolegu, tak jsme se tam trochu zdrželi," uvedl Kolomý, jenž na elitní desítku ztrácí devatenáct minut.

Loprais měl v minulých etapách technické problémy, tentokrát chyboval sám. "Udělal jsem menší chybu při přejezdu jednoho rašeliniště, kde jsem zapadnul. Naštěstí to dobře dopadlo, protože nás Martin vytáhnul. Nějakých deset patnáct minut jsme tam ztratili. Pomalu ale získávám důvěru a je to lepší, než se zaseknutým volantem," řekl průběžně třináctý Loprais.