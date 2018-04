Vilnius - Nejvyšší představitelé tří pobaltských zemí chtějí požádat amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby do regionu poslal více vojáků a posílil protivzdušnou obranu východního křídla Severoatlantické aliance. Uvedla to agentura AFP. Trump má dnes večer SELČ ve Washingtonu jednat se svými protějšky z Estonska, Litvy a Lotyšska o bezpečnosti a hospodářské spolupráci.

Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová, její estonská kolegyně Kersti Kaljulaidová a lotyšský prezident Raimonds Véjonis jsou přijímáni v Bílém domě v době, kdy Washington zjevně přitvrzuje svůj postoj vůči Moskvě. Ostřejší vyjadřování Trumpa na adresu Kremlu z poslední doby zmírnilo znepokojení, které v Pobaltí vyvolala první smířlivá vyjádření amerického prezidenta vůči Rusku po příchodu k moci, poznamenala AFP.

Podle vysokého litevského představitele, který si nepřál být jmenován, chtějí zástupci Pobaltí žádat Spojené státy o častější vysílání baterií protiraketových střel Patriot na vojenská cvičení do Pobaltí. Chtějí se také stát součástí aliančního protiraketového štítu v Evropě.

"Doufám, že Spojené státy a další spojenci chápou, že vzdušný prostor nad Pobaltím by měl být lépe chráněn a bráněn," řekla Grybauskaitéová v litevském rozhlase v předvečer návštěvy USA. "Je důležité, aby (američtí vojáci) se při stálé rotaci nacházeli ve všech pobaltských státech," dodala.

NATO loni vyslalo do Polska a Pobaltí čtyři mnohonárodní prapory, aby odradily Rusko od případného dobrodružství, a americká armáda poslala na Litvu v rámci cvičení střely Patriot. O možnosti jejich vyslání do Estonska se během červencové návštěvy zmínil viceprezident Mike Pence. Trump by na oplátku mohl pobaltským státům blahopřát, že respektují alianční pravidlo vynakládat na obranu dvě procenta svého hrubého domácího produktu.