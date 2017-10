Singapur - Deblistka Andrea Hlaváčková se bezprostředně po špatném došlápnutí parťačky Timey Babosová obávala, že pro ně semifinále Turnaje mistryň skončilo. Vzpomněla si na loňskou olympiádu, kdy ji o šanci na úspěch proti Martině Hingisové připravilo zranění oka po nástřelu míčem od švýcarské tenistky. Historie se ale neopakovala. Maďarka po zatejpování pokračovala a zápas proti Hingisové a Chan Yung-jan dotáhly s Hlaváčkovou do vítězného konce.

V kritickém okamžiku měly turnajové trojky vyhraný úvodní set k dobru a ve druhém držely krok. Babosová se skácela zemi po špatném došlápnutí při pohybu u sítě. "Nejdřív, když jsem viděla její obličej, tak jsem myslela, že je konec," vyprávěla Hlaváčková českým novinářům.

Proběhla jí hlavou vzpomínka na semifinále olympijského turnaje v Riu, kde měly společně s Lucií Hradeckou za stavu 5:4 ve druhém setu mečbol, když ji Hingisová trefila volejem do oka. Švýcarky Hingisová a Timea Basczinská pak vyhrály ve třech setech. "Říkala jsem si: Sakra, zase ji máme naloženou, ne úplně tak, ale naloženou, a zase to zranění zastaví. To je divný," komentovala dnešní lapálie Hlaváčková.

Babosová ji ale rychle uklidnila. "Říkala, že ví, co to je, že už se jí to jednou stalo a ví, jak to otejpovat. Tak jsem začala už zase přemýšlet dopředu, co musíme dělat dál," doplnila jednatřicetiletá Češka.

Výhry nad Hingisovou a Chan, které měly za sebou devatenáctizápasovou vítěznou sérii, si hodně cenila. "Podle mě kdykoliv člověk nastoupí na kurt proti Martině Hingis, tak musí předvést naprosto nadprůměrný, maximální výkon. A to se dneska povedlo. Celkově to byl zážitek, musím říct," uvedla.

Utkání bylo výjimečné i tím, že Hingisová už před Turnajem mistryň oznámila, že po podniku v Singapuru skončí. Hlaváčková s Babosovou se postaraly o to, že se to stalo dnes. U sítě se švýcarské rodačce z Košic omluvila, ta ale porážku brala s nadhledem. "Je to realistka, věděla, že jsme hrály dobře. My spolu máme velmi dobré vztahy, takže věří, že to promiň je ode mě upřímné," řekla Hlaváčková.

Bezprostředně po olympijském incidentu byla na Hingisovou naštvaná, ale už si to vyříkaly. "Myslím, že tohle jsme vzaly dost jako chlapi. My jsme si to po olympiádě řekly, co jí na tom všem mrzelo, co mně na tom vadilo. A myslím, že po dvou měsících nějakého trochu studenějšího Ahoj a Jak je? jsme byly zpátky," řekla Hlaváčková.

S Hradeckou vyhrály Roland Garros i US Open, ale titul z Turnaje mistryň ještě ve sbírce nemá. "Lhala bych, kdybych tvrdila, že po něm netoužím. Poctivě se připravíme. Večer se podíváme na druhé semifinále. Doufám, že se aspoň trochu vyspíme. Noci jsou tu kvůli časovému posunu krušné, každý rok se tady s tím peru," řekla.

Pokud večerní semifinále dopadne podle papírových předpokladů, měly by Hlaváčková s Babosovou narazit na obhájkyně titulu Jelenu Vesninovou a Jekatěrinu Makarovovou. Rusky nedávno udolaly 10:8 v supertie-breaku v semifinále v Pekingu. "Předvedly jsme svůj strop. Zaráží mě, že jsme na tak těsné vítězství musely hrát tak skvěle. Navíc třeba Vesninová zrovna neměla den. Ale ta zkušenost je dobrá," vzpomínala Hlaváčková.

Rusky podle ní těží z toho, že jsou i výbornými singlistkami. "Je to znát při servisu a returnu. Obě se deblu docela dost věnují, takže přesně vědí, co se na kurtu děje. Abychom je porazily, musí se nám všechno sejít," dodala Hlaváčková na adresu očekávaných finálových soupeřek.