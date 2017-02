Hochfilzen (Rakousko) - Stejně jako loni zakončila biatlonistka Gabriela Koukalová mistrovství světa čtvrtým místem v závodu s hromadným startem. Na rozdíl od Osla ale byla dnes v Hochfilzenu rozmrzelá, protože na poslední položce chybovala a v závěrečném kole přišla o medaili.

Díky zlatu ze sprintu, bronzu ze stíhačky a stříbru z vytrvalostního závodu ale prožila nejlepší šampionát v kariéře. "To rozhodně," přitakala Koukalová, ale nejspíš až s odstupem času zhodnotí zisk kompletní medailové sbírky s úsměvem.

Po čtvrté příčce v hromadném závodu na to ještě nemohla mít náladu. Z očí jí čišela únava a zklamání. "Velké. Zvláště, když je to takhle o kousek. Kdyby to bylo o sto metrů, tak to člověk tak nevnímá, ale když je to o pár metrů, tak to zamrzí," litovala.

Koukalová jela většinu závodu ve špičce a na každou ze čtyř střeleckých položek přijela první. Na stavu číslo jedna, na kterém se před závodem zastřelovala, dala čistě obě položky vleže i první vstoje a až devatenáctá rána šla vedle.

"Věřila jsem si a na konci mě mrzelo, že jsem nebyla schopná to udržet. Nevím, jak vypadaly předchozí rány, které jsem měla v předchozích třech položkách. Možná jsem měla někde hodně štěstí a pak to prostě nevyšlo," pokrčila rameny.

Závěrečnou stojku střílela od středu, aby se lépe soustředila. Vyhodnotila tak svoji situaci a fyzický stav. "Na základě toho se snažím udělat co nejpřesnější míření a zkoncentrovat se. Prostě jsem přijela a četla na sobě, že nemám moc sil, tak jsem se snažila prostě využít poslední zbytky koncentrace. Nevyšlo to," hlesla.

Musela na trestné kolo a věděla, že bojuje o bronz. O ten ji ale připravila v závěrečném kole "letící" Finka Kaisa Mäkäräinenová, která se přes ni přehnala ve stoupání. "Bylo mi jasný, že s tou finišovat nemůžu. Prostě jsem se s tím rozloučila a myslela si, že tam budu ještě až pátá," popsala Koukalová.

Dokonce se před ni dostala Ukrajinka Julija Džimová. Před nájezdem do cílové rovinky se ale Koukalová vrátila na čtvrté místo. "Byl jsem nakonec překvapená, že jsem ji ještě předjela, ale už toho asi měla taky dost," řekla.

Už ráno před startem se Koukalová cítila unavená. "Nebyla jsem schopná jít ani na rozcvičku," prozradila úřadující vítězka Světového poháru. "Ale pořád jsem se snažila nějak držet a doufala jsem, že se z toho ještě nějak dostanu."

Po šampionátu zůstane Koukalová v Hochfilzenu, kde už trénovala třeba v této zimě přes vánoční svátky. "Jsem tak šíleně přetažená, že vidím jedině odpočinek a těším se na následující dva dny. Potřebuju si odpočinout a doma by bylo strašně moc lidí kolem," řekla sedmadvacetiletá Koukalová s tím, že nemá nic konkrétního v plánu.

Po pár dnech volna začne trénovat a její další štací byl měl být od 2. do 5. března Světový pohár v Pchjongčchangu, což bude test olympijských tratí.