Praha - Zatímco loni slavil útočník Michal Birner v hokejové extralize titul s Libercem, letos ho čeká tuhý boj o záchranu ve švýcarské NLA s Fribourgem. Více si tak užívá sezonu v české reprezentaci. V září si zahrál na Světovém poháru v Torontu a poprvé od prestižního turnaje znovu obleče dres národního týmu na Švédských hrách v Göteborgu.

Fribourg, kde patří s Romanem Červenkou a Švýcarem Julienem Sprungerem v prvním útoku k hlavním tahounům, je v lize poslední. Před důležitou částí klubové sezony však nad pozvánkou do reprezentace neváhal.

"Telefonovali mi, jak se k tomu stavím. Jestli v situaci, jaká tam je, je vůbec reálné sem jet. Já jsem řekl, že prostě chci jet. Těším se na to jako na každý jiný zápas v nároďáku," řekl Birner novinářům.

Do Fribourgu zamířil na začátku listopadu po předčasném konci angažmá v Čeljabinsku v KHL. Zařadil se do útoku k Červenkovi, ale přestože elitní formace pravidelně boduje, zůstává v týmu osamocena. "Kdyby ty výkony byly ještě lepší, tak nebudeme tam, kde jsme. Jsme tam jako cizinci od toho, abychom tým táhli. I když se snažíme, co můžeme, tak bohužel to zatím moc nikam nevede," řekl Birner.

Už když do Fribourgu přicházel, bylo jasné, že sezona nebude snadná. "Bavil jsem se o tom i s Romanem (Červenkou) a on mi popisoval situaci. Tým potenciál má. Ale bohužel za tu dobu, co tam jsem, tak jsme odehráli možná tři nebo čtyři zápasy plných šedesát minut tak, jak chceme. Dokážeme odehrát padesát nebo pětapadesát minut neskutečný hokej, pak najednou zkolabujeme a prohrajeme," prohlásil třicetiletý útočník.

Musí se vyrovnávat se situací, na kterou nebyl v posledních sezonách zvyklý. "Hrál jsem teď v týmech, které byly nahoře a ty výhry se sbíraly celkem snadno. Teď když vyhrajeme, tak je to fakt úžasný pocit. Když máte sérii pěti, šesti, sedmi zápasů bez vítězství, tak to bývá na psychiku těžké," podotkl Birner.

"Opakují se furt ty stejné chyby. Pracujeme na tom každý den, máme kanadského trenéra (Larryho Hurase), který se podle mého názoru snaží dělat, co může, aby tým zvednul. Ale bohužel jsme pořád tam, kde jsme," konstatoval Birner.

Jako konzultant vypomáhá ve Fribourgu bývalý trenér ruské reprezentace Vjačeslav Bykov. "Hlavně se stará o naši přesilovkovou lajnu. Přesilovky nám šly výborně, ale pak nám to nějak odešlo. Sláva přišel s nějakými svými nápady a poslední zápasy už to bylo vidět. Fakt ví, o čem mluví. Takový cit pro hokej jen tak někdo nemá," komentoval práci legendy.

Ve Fribourgu teď všichni napnou síly k záchraně mezi elitou. "Furt jsme se bavili, jak se tomu vyhneme, ale teď už je na čase si přiznat realitu, že nás to nemine. Je jedno, jestli skončíme poslední nebo předposlední. Dva týmy si to rozdají o to, kdo půjde do baráže. Pro nás to bude jako zápasy o titul. Musíme se naladit na to, abychom tu sérii vyhráli a do baráže nešli," uvedl Birner.

Podobně těžkou sezonu prožil před šesti lety v TPS Turku. "Rok předtím jsme vyhráli titul a pak jsme málem šli do baráže. Tam se snad dvakrát nebo třikrát vyhodili trenéři, pořád se dělaly velké změny, nakonec se ta sezona zachránila až v posledním zápase. Já jsem tenkrát na konci nehrál. Měl jsem raněný kotník a sledoval jsem to z tribuny," popsal Birner.

Přestože prožívá s Fribourgem těžké období, ve Švýcarsku by rád zůstal i po této sezoně. "Ta země, to je prostě něco neskutečného. Není vůbec jednoduché se do té ligy dostat. Je tam omezený počet cizinců a strašný tlak. Chce tam hrát plno Kanaďanů, je trend tam brát výborné Švédy, kteří se třeba vrací z KHL. Zatím jsme se o ničem nebavili, jsou tam teď jiné starosti. Ale samozřejmě by se mi ze Švýcarska odcházet nechtělo," dodal Birner.