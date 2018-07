Rijád - Saúdská Arábie v pondělí zakázala bezmála 50 populárních videoher. Děje se tak podle agentury AP poté, co se objevily zprávy, že dvě děti v království spáchaly sebevraždu, ke které je přiměla online hra známá jako Modrá velryba. O hru se zajímá také policie v Česku.

Saúdskoarabská ústřední komise pro audiovizuální média oznámila, že zakazuje 47 her, včetně Grand Theft Auto V, Assassin's Creed 2 a The Witcher (Zaklínač) za dosud nespecifikované porušování pravidel a regulí. Zákaz byl reakcí na smrt třináctileté dívky a dvanáctiletého chlapce, které údajně dohnala k sebevraždě hra známá jako Modrá velryba. Přímá souvislost se zakázanými hrami nicméně není jasná.

Hra Modrá velryba vznikla údajně v Rusku a rozšířila se tam do stovek síťových společenství, která propagují "estetiku smrti" a nabádají mladou generaci k sebevraždě.

Po zapojení do hry musí uživatel podstoupit několik často velmi drastických úkolů, například vyrýt si na ruce obrázek velryby a jeho fotografii poslat "administrátorovi". Ten po splnění dalších úkolů nakonec určí čas a místo doporučené sebevraždy.

O hru se dlouhodobě zajímá policie také v České republice, protože i zde se objevilo v souvislosti s ní několik případů sebepoškození nebo vydírání dětí. Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec ale požadoval důkazy od policie o tom, zda internetová hra vyzývající hráče k sebevraždě opravdu existuje. Chovancova mluvčí v květnu sdělila, že ministr by uvítal přesnější komunikaci policie s veřejností.

Podle expertů může jít o poplašnou zprávu. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán tehdy sdělil, že policie vydala zprávu upozorňující rodiče a pedagogy, aby si víc všímali projevů dětí, které mohou souviset s rizikovým chováním v prostředí sítě internet. "Policie tento postup zvolila na základě několika prokazatelně zadokumentovaných případů sebepoškození či vydírání dětí v prostředí internetu," sdělil Bocán.

Někteří počítačoví experti v minulosti uvedli, že žádná hra Modrá velryba ve skutečnosti neexistuje. Byl to podle nich marketingový tah, který měl přitáhnout nové uživatele do konkrétních skupin na sociálních sítích. Informace o hře se podle webu E-bezpečí.cz dostaly do Evropy prostřednictvím ruských webových portálu Novaja Gazeta a Siberian Times.