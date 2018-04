Brusel - Po skandálech s osobními daty na sítích, jako je facebook, navrhne Evropská komise zemím EU systémové a strategické řešení problému. ČTK to dnes řekla komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. Kvůli nedávným odhalením zneužití údajů asi 87 milionů uživatelů facebooku se písemně obrátila na provozní ředitelku společnosti Sheryl Sandbergovou, odpověď čeká v několika příštích dnech.

"Přerostlo nám to přes hlavu. Ale zároveň je to pro všechny zúčastněné důrazná lekce," uvedla česká členka Evropské komise.

Připomněla, že dění kolem facebooku má nyní dvě roviny. První je skandál se zneužitím dat asi 87 milionů lidí společností Cambridge Analytica, věc vyšetřuje americká Federální komise pro obchod (FCA), ale třeba také úřady v Německu. Podle Jourové je přitom několik milionů z nich v Evropě, Británie už oznámila, že věc se dotkla asi dvou milionů jejích občanů.

Facebook sám dnes navíc oznámil, že do nepovolaných rukou se mohly dostat identita a osobní údaje fakticky všech více než dvou miliard uživatelů největší sociální sítě.

Jourová připomněla, že společnost Marka Zuckerberga se rozhodla reagovat v zásadě celosvětovou aplikací nových evropských pravidel o ochraně osobních údajů. Evropské nařízení, které bývá označováno zkratkou GDPR, začne platit v květnu.

"Pokud se má zabránit podobnému vývoji, musí celý byznys stát na tom, že člověk dává souhlas a zároveň ví, s čím souhlasí," upozornila Jourová. Pokud data Facebook sbírá a potřebuje je k nějakému novému a předem uživateli neodsouhlasenému účelu, třeba včetně předání třetím stranám, měl by podle komisařky dotčené lidi znovu požádat o jasný souhlas. "Lidé mají mít pod kontrolou, co kam poslali a za jakým účelem," míní komisařka.

Věc pokládá za širší společenský problém, který se netýká jen jedné firmy. "Myslím, že tohle se možná děje v menším měřítku v on-line světě častěji a na více místech," varovala.

Jourová dojednávala se Spojenými státy novou dohodu o nakládání s osobními daty občanů EU na amerických serverech poté, co předchozí uspořádání zrušil v roce 2015 evropský soud.

Učinil tak mimochodem po stížnosti Rakušana Maxe Schremse, podle kterého právě Facebook nerespektoval a nechránil dostatečným způsobem soukromí svých uživatelů.

EU by měla podle Jourové zaujmout k vývoji jasný postoj a promyšleně koordinovat vše, co se týká ochrany dat. Evropská komise nyní zpracovává analýzy, zda nebyla v dění kolem facebooku a společností, jako je Cambridge Analytica, porušena například práva na ochranu spotřebitelů, zda se nejednalo o zavádějící reklamu, neférové obchodní praktiky či neférové obchodní podmínky.

Jourová upozornila, že právě kvůli Cambridge Analytica, jejíž práce měla být využita v prezidentské volební kampani v USA i při jiných volbách, komise věc posuzuje i z hlediska volebních přístupů. Byť jsou v této oblasti její pravomoci velmi omezené.

Na konci dubna se v Bruselu sejdou zástupci institucí, které odpovídají v členských státech za organizaci voleb, řekla ČTK komisařka. Mezi otázkami, na které bude chtít slyšet odpověď, je také například to, zda národní volební zákony řeší mimo jiné profilování možných voličů a cílený marketing na sociálních sítích.

"Teď to nevíme. Nevíme, jestli to, co dělala Cambridge Analytica, je v rozporu s volebním právem v jednotlivých zemích," upozornila Jourová. Je ale podle ní možné, že podobné postupy porušují lidskoprávní legislativu, která zdůrazňuje potřebu politického pluralismu a svobodného volebního rozhodování.

Podle komisařky je po nynějších skandálech dál na uživatelích samotných, zda se rozhodnou na facebooku zůstat či ne. "To je každého rozhodnutí. Ale pokud se k tomu rozhodnou, měli by mít možnost udělat to rychle," uvedla Jourová, která sama svůj profil na největší sociální síti zrušila už před delší dobou.