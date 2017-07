Praha - Na několika koncertech v České republice vystoupí v září kytarista, skladatel a producent Ivan Král. Zahraje s českými muzikanty, některé koncerty budou mít komornější charakter a Král vystoupí pouze akusticky v duu s kytaristou Janem Ponocným. Kromě Prahy, kde zahraje 4. září na Střeleckém ostrově, a brněnského Sono centra 7. září je turné naplánované i do Žatce, Milevska, Opavy a Vysokého Mýta. ČTK o tom informoval Josef Veverka, který spolupracuje na jednom z koncertů.

Slavný český rodák vystoupil v Česku naposledy loni v létě na pražském festivalu Metronom. Letos přijíždí na turné, na němž zazní program složený z klasických hitů, nových písniček a coververzí.

"Budu zpívat hodně písní v češtině. Plánuju zahrát také skladbu od pana Jiřího Suchého. Během večera dojde i na věci, které většina posluchačů zná od Iggyho Popa nebo Patti Smith. V rámci vystoupení představíme nové písně a především nový song All Your Yesterdays," uvedl Král k turné. Doplnil, že sáhne i do repertoáru kapely Alias, kterou v 90. letech založil s Davidem Kollerem a Ivanem Hlasem.

Koncert v Brně doprovodí Královy vzpomínky na jeho spolupráci s významnými hudebními osobnostmi. "Vyprávění doplní video ukázkami ze svého archivu a diskusí s diváky," uvedla Petra Macháčková z agentury Joe´s Garage.

Královi se jako jednomu z mála Čechů podařilo prosadit na světové hudební scéně. Už v 70. letech nastoupil do legendární Patti Smith Group a slavné zpěvačce napsal několik hitů. Ten nejznámější Dancing Barefoot se dočkal 70 verzí od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnny Deppa a magazín Rolling Stone jej zařadil mezi 500 Greatest Songs of All Time.

"K další podstatné etapě života Ivana Krále patří bouřlivá léta 1979 až 1981, kdy vystupoval s Iggy Popem a podílel se na mnoha písních jako spoluautor. V té době také spolupracoval s kapelou Johna Calea z Velvet Underground," doplnila Macháčková.

Spolupracovník světových hvězd, jakými jsou Iggy Pop, Patti Smith, John Cale, Debbie Harry nebo David Bowie, žije v USA od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 90. letech se začal vracet do Česka a stal se vyhledávaným producentem, spolupracoval mimo jiné s Lucií, Garáží, Mňágou a Žďorp nebo Jiřím Suchým.