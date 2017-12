Praha - Poprvé po reprezentační přestávce kvůli turnaji Channel One Cup vyjedou na led extraligové týmy. Středeční 31. kolo nabídne několik zajímavých soubojů. Na ledě druhého Hradce Králové, jež hrál od minulé reprezentační pauzy ve skvělé formě, se představí čtvrtý Třinec. Vedoucí Plzeň přivítá Spartu, která stále hledá cestu vzhůru. Třetí Vítkovice se sérií pěti výher v zádech změří síly s Pardubicemi, Liberec vyzve nedalekého soka z Mladé Boleslavi.

Hradec Králové chce před odjezdem na Spenglerův pohár posbírat co nejvíce bodů. "Přestávka každému přijde vhod, i my jsme si odpočinuli a dali se zdravotně dohromady, teď bude důležité do toho dobře naskočit zpět. Do Vánoc nás čekají dva zápasy a my v nich chceme získat co nejvíce bodů," řekl ČTK asistent trenéra Pavel Hynek.

"Na úvod nás čeká výborný soupeř, i když letos je liga tak vyrovnaná, že není zásadního rozdílu, zda hrajete s prvním, nebo posledním. Třinec je historicky ofenzivně laděný tým, v této sezoně ale přidali ještě hodně urputnosti a hrají výborný hokej. Věřím ale, že my svým výkonem strhneme diváky a ti si přijdou na své," doplnil Hynek.

Semifinalista Ligy mistrů Třinec má svému nejbližšímu soupeři co vracet, neboť s ním v probíhající sezoně neuhrál ještě ani bod. Oceláři se přetahují o třetí příčku s velkým rivalem Vítkovicemi a momentálně na ně ztrácejí bod. I proto, že před pauzou prohráli tři ze čtyř utkání.

Plzeň se těší na atraktivní duel proti Spartě, kterou už dvakrát porazila v předchozím průběhu dlouhodobé části a vždy v základní hrací době. "Samozřejmě víme, že nejsou v pohodě, ale během pauzy určitě potrénovali a je jasné, že u nás se bude chtít Sparta nastartovat," odtušil řekl asistent trenéra a sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Také Plzeň měla přes výsostné postavení v čele tabulky na čem pracovat. "Před pauzou tam některé věci nebyly podle našich představ, ale ono se vždy najde něco, co je možné zlepšovat. Něco jsme si k tomu řekli a já doufám, že vykročíme zase správnou nohou. S dosavadním průběhem sezony jsme spokojení, ale nesmíme být uspokojení," zdůraznil Vlasák.

Pražané půjdou do boje o sebevědomí s novým asistentem Martinem Janečkem, jenž bude kromě Jaroslava Nedvěda druhým pomocníkem kouče Františka Výborného.

"Viděl jsem zápas ve Vítkovicích (3:7) a mužstvo, které má jednoznačně v sobě kvalitu, ale nedaří se mu a leží na něm deka. Myslím, že se jedná o momentální stav psychiky a je nutné navodit správnou pohodu. Takové to sparťanské srdce, kterým se Sparta vždycky chlubila a na kterém si zakládala," nabídl svůj poznatek Janeček.

Vítkovice přes poslední skvělé výsledky mají daleko k usnutí na vavřínech. "Ještě pořád nám něco chybí. Jsme třetí, ale herně to zcela ideální není. Spoustu zápasů jsme získali díky věcem, které jsme chtěli zlepšit, ale řadu zápasů jsme také vyhráli díky většímu štěstí v koncovce utkání. Extraliga je přitom stále vyrovnaná. Vidíme pozitivní věci, ale také stále vnímáme, že máme dost rezerv oproti týmům, mezi kterými se nyní v tabulce pohybujeme," uvedl kouč Jakub Petr.

Pardubice přes jedinou výhru za posledních pět utkání míří do Ostravy se zdravým sebevědomím. "Zápasy po přestávce jsou nevyzpytatelné. Tým, co nabral fazonu, ji nemusí mít, může to platit i obráceně. Poctivě jsme se připravili, odpočinuli si psychicky i fyzicky a zapracovali na detailech hry. V několika utkáních i se silnějšími soupeři jsme dokázali, že dodržujeme-li systém a jdeme-li do zápasu na sto procent, můžeme být také úspěšní," prohlásil trenér Miloš Holaň.

Hokejisté Komety Brno ukončili před reprezentační přestávkou výhrou nad Mladou Boleslaví 4:1 nevydařenou sérii, v níž z osmi zápasů sedm prohráli. "Utkání s Chomutovem je pro nás hodně důležité. Po vyřazení z Ligy mistrů jsme dali hráčům klid. V přestávce jsme pracovali na kondici. Piráti měli před reprezentační pauzou nevýraznou bodovou sérii. Očekávám, že po přestávce budou v jiném rozpoložení," uvedl trenér Kamil Pokorný.

V sestavě Komety se objeví po návratu z hostování v Mladé Boleslavi útočník Vojtěch Němec, k dispozici už bude i brankář Marek Langhamer. Otazník je nad startem Leoše Čermáka.

"Měli jsme teď dost času, abychom se připravili na rozhodující fázi sezony, což jsou Vánoce, kdy se láme chleba. Chceme navázat na poslední utkání doma s Jihlavou. Víme, že Brno má obrovskou kvalitu, ale nám se je povedlo už dvakrát porazit v prodloužení a nájezdech. Pro nás je nyní důležité jakékoliv vítězství a s takovými vyhlídkami do Brna jedeme," asistent chomutovského kouče Jan Šťastný.

Díky přehodnocení a odpuštění čtyřzápasového disciplinárního trestu může nastoupit zkušený útočník Tomica.

Liberec půjde do utkání s Mladou Boleslaví bez hlavního trenéra Filipa Pešána, jenž už je v zámoří, kde ho s juniorskou reprezentací čeká světový šampionát. "Mým jediným úkolem je, aby mužstvo pokud možno šlapalo. Chceme ho Filipovi vrátit v co nejlepším stavu. Pro nás je teď důležitý každý zápas. Máme utkání k dobru, ale to nezaručuje, že v něm budeme bodovat. A jsme dva body od play off, ale také dva od baráže. Už jsme za polovinou ročníku a tolik zápasů nezbývá," řekl zastupující kouč Karel Mlejnek.

Dukla Jihlava se stále potácí na dně tabulky s tříbodovou ztrátou na poslední Litvínov. "Rádi bychom navázali na naše poslední tři výhry na domácím ledě, v nichž jsme získali sedm bodů. Poslední utkání před přestávkou v Chomutově se nám výsledkově nevydařilo. Stále zápolíme s proměňováním šancí," uvedl asistent trenéra Dukly František Zeman.

Berani před přestávkou získali ze série tří zápasů na domácím ledě sedm bodů a dostali se na sedmé místo v tabulce. Před vánočními svátky kromě zápasu v Jihlavě hostí předposlední Litvínov. "Nemůžeme se dívat na to, že oba naši příští soupeři uzavírají tabulku. Jihlava má velmi dobrý tým, dvakrát nás porazila. Věřím, že bojovností a herní kvalitou jsme schopni Duklu přetlačit a bodovat," řekl kouč Beranů Robert Svoboda. Do sestavy Zlína se vrátí uzdravený obránce Nosek, na marodce jsou zadáci Jakub Ferenc a Martin Matějíček.

Předposlední Litvínov hostí Olomouc. "Bude to těžké, Olomouc hraje hodně do obrany, navíc po pauze to ze začátku nemusí být úplně ono. Už proto musíme k zápasu přistoupit maximálně zodpovědně, hrát jednoduše a snažit se ze začátku hlavně neinkasovat," uvedl pro klubový web útočník Martin Hanzl.

Hanáci se drží v první šestce a svou pozici si chtějí upevnit. Pomoci jim k tomu má i obránce Zdeněk Čáp. Kmenový hráč Hradce Králové přišel na měsíční hostování z Přerova.