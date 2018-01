Praha - V Česku by za pár let podle představ menšinového kabinetu mohl po důchodové reformě vzniknout státní důchodový úřad. Po jednání tripartity to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je důchodová reforma "stěžejní projekt" jeho vlády, který by chtěla za případné čtyři roky vládnutí stihnout. Babišův kabinet podporu ve Sněmovně vyjednanou nemá, o důvěře budou zákonodárci hlasovat 10. ledna.

"Důchodová reforma je pro nás stěžejní. To určitě chceme - a pokud budeme vládnout čtyři roky - za programové období stihnout," uvedl Babiš.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vybírá i odvody. Samostatný důchodový účet ale neexistuje, je součástí rozpočtu. Vláda plánuje oddělení oddělení konta od státní pokladny.

Z popisu reformy v původním návrhu programového prohlášení vyplynulo, že by důchodový účet a odvedené pojistné mohla spravovat veřejná instituce. Vyplácela by z něj penze. "Mluvíme tady o státním důchodovém úřadu," řekl premiér.

Podle prohlášení by se pak mělo stanovit ještě "plošné zabezpečení na stáří na principu solidarity", tedy plošný solidární důchod. Vláda současně slibuje snížení odvodů a daní. Zda se text změní a jak, není zatím jasné. Programový dokument má být hotov v sobotu večer, upřesnil Babiš.

Zamýšlená reforma vychází z návrhů profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, který byl členem důchodové komise za minulé vlády. Navrhoval, aby se penze skládala ze solidárního rovného důchodu od státu a ze zásluhového důchodu podle odvodů. Upravit se pak mělo sociální pojistné i daně. Pravicové strany záměr kritizovaly, podle nich měl vést ke snížení penzí a výdajů na ně. Záměry se nelíbí ani ČSSD či odborům.

Odboráři zamýšlené změny v důchodech chválí. Jsou ale proti snižování odvodů. Podle nich by se tak na penze mohlo vybrat o desítky miliard méně. Změny důchodového systému a chystaná reforma zajímá podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka i zaměstnavatele.

V nový úřad by se případně mohla přeměnit ČSSZ. Ta na konci září vyplácela penzi 2,88 milionu lidí. Starobní důchod z nich pobíralo bezmála 2,4 milionu mužů a žen, kteří v průměru dostávali 11.828 korun.

Výdaje na penze jsou už léta vyšší než příjmy. Systém je tak v deficitu, který za krize činil kolem 50 miliard ročně. Letos by mohl vzniknout díky nynější vysoké zaměstnanosti a odvodům z rostoucích výdělků několikamiliardový přebytek.

Podle Babiše má program vlády "většinovou podporu" tripartity

Programové prohlášení vlády má podle Babiše "většinovou podporu" tripartity. Řekl to na tiskové konferenci po prvním povolebním jednání zástupců vlády s odboráři a zaměstnavateli. Odbory a podnikatelé podporu vládnímu dokumentu přímo nevyjádřili. Chválí řadu bodů, předložili ale i své výhrady. Babiš dodal, že připomínky se do textu zapracovávají. Výsledná verze by měla být hotova v sobotu večer.

Tripartita projednávala návrh vládního programu ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře kabinetu, které připadá na 10. ledna. Babišova vláda v dolní komoře politickou podporu vyjednanou nemá.

"Naše programové prohlášení, které jsme předložili a které bude přes víkend dopracováno, má většinovou podporu (tripartity). Doufejme, že toto bude vnímat i naše politická scéna a naše programové prohlášení přivítá pozitivně," řekl Babiš. Na jednání tripartity prý nezaznamenal, "že by tam ta podpora nebyla".

Odbory a zaměstnavatelé ale výslovně dokumentu menšinové vlády svou podporu nevyjádřili. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák spíš vypočítávali pozitiva i výhrady, které odboráři a zaměstnavatelé mají.

"Je to politický dokument. Pro nás jsou rozhodující věcná témata," řekl šéf svazu průmyslu.

Podle Středuly se zaměstnavatelé a odboráři zabývají hlavně obsahem textu bez ohledu na to, zda vláda má důvěru, nebo nemá. "Od toho je Poslanecká sněmovna. Ta vyjadřuje podporu. My jsme se vyjádřili ke konkrétním bodům prohlášení. Vítáme, že řada věcí jde pozitivním směrem, k negativním bodům jsme se vyjádřili," řekl Středula. Ani podle něj na jednání nezaznělo, že by navrhovaný dokument někdo odmítl. "Jestli se z toho dá říct, že ho (programové prohlášení) podporujeme, tak i tak se to dá interpretovat," dodal odborový předák.

Odbory kladně hodnotí třeba záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim mimo jiné slibované snižování odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Zaměstnavatelé vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky, podle nich by vláda měla ale také rozhodnout třeba o termínu přijetí eura. Pro odboráře i podnikatele je pak zásadní potvrzení pevného ukotvení Česka v EU a NATO. Kladně hodnotí plánovanou digitalizaci, mají k ní ale ještě připomínky. Požadují také větší propojení vzdělávání s praxí. Zajímá je i příští rozpočet EU a budoucí čerpání unijních peněz.

Tripartita by se mohla znovu sejít na přelomu února a března. Termín zasedání bude záviset na vývoji politické situace, řekl Středula. Podle něj vláda bude dál muset brát v potaz připomínky odborů a zaměstnavatelů k chystaným zákonům. Předák ČMKOS tak vyvracel informace o návrhu, že by sociální partneři už neměli patřit k takzvaným připomínkovým místům při přípravě legislativy. "Předseda vlády po dotazu z naší strany konstatoval, že nic takového nebude, nic se nemění," řekl Středula.

Na jednání tripartity dosud docházeli většinou ministři práce, průmyslu a financí. Babiš má o vládním zastoupení jinou představu. Podle něj by se kromě ministryně práce měli zasedání účastnit šéfové dalších "klíčových resortů", tedy ministři zdravotnictví a školství.