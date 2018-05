Praha - Čtyřicet procent dálnice D1 je opraveno po pěti letech prací na úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Širší a s novým povrchem je dálnice na téměř 64 kilometrech z celkových 160,8 kilometru. Rekonstrukce nyní pokračuje na dalších 40 kilometrech. Dálnice měla být původně kompletně opravena do roku 2020, v březnu však ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO) uvedl, že se práce protáhnou minimálně o rok. Rekonstrukce D1 za plného provozu začala 9. května 2013.

Silničáři hodnotí dosavadní průběh prací pozitivně, podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Studeckého se daří opravy jednotlivých úseků ve velmi krátkých obdobích. Opraveno dosud bylo devět úseků z celkem 21, nyní se pracuje na dalších pěti. Šestikilometrové úseky Jihlava - Velký Beranov a Velké Meziříčí - Lhotka by měly být hotovy do července. Další opravované úseky Ostředek - Šternov a Hořice - Koberovice mají být zprovozněny v závěru letošního roku. Práce na dosud nejdelším, téměř 14kilometrovému úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, by měly trvat až do roku 2020.

Podle současných plánů ŘSD budou náklady na stavbu nižší o čtyři miliardy korun než předpokládaný rozpočet, který počítal s 20 miliardami korun. Za snížením ceny stojí zejména konkurenční boj dodavatelů o vyhlášené zakázky, uvedl Studecký.

Rekonstrukci zpomaluje představební fáze. Podle ministra Ťoka zahájení jednotlivých staveb zpožďuje ekologická organizace Děti Země tím, že napadá vydávání stavebních povolení. "Tím je zabráněno zlepšení stavu dálnice, zejména je bráněno urychlenému dokončení modernizace, zvýšení bezpečnosti dopravy a výraznému snížení negativního vlivu dálnice na její okolí," dodal k tomu Studecký. Ekologický spolek se hájí tím, že jsou průtahy způsobeny naopak pomalým postupem státu při vyřizování podkladů a stížností spojených se stavebním řízením. Spolek se podle svého předsedy Miroslava Patrika snaží poukazovat na chyby a nezákonnosti, kterých se stát při stavbě dopouští, a zároveň také chránit životní prostředí.

Silničáři mají za to, že se zatím provoz na opravované dálnici daří zvládat poměrně dobře a s menším zdržením musejí řidiči počítat jen ve vytížených dnech, například v pátek při cestách z Prahy. Větší zdržení v řádech desítek minut či hodin podle mluvčího ŘSD vznikají zejména kvůli nehodám mimo rekonstruované úseky. Doprava je na opravovaných úsecích vedena ve dvou zúžených pruzích pro oba směry. Jen při bourání mostů se dálnice uzavírá kompletně, obvykle na noc během víkendu. Nejbližší taková uzavírka čeká řidiče v noci z 12. na 13. května, kdy půjdou k zemi dva nadjezdy mezi Koberovicemi a Humpolcem.

Rychlost je v opravovaných úsecích omezena na 80 kilometrů v hodině. Dodržování rychlosti sledují letos stejně jako v minulých letech úsekové radary. Jako první je letos pod dohledem kamer úsek mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou. V následujících týdnech bude měření spuštěno také na dalších rekonstruovaných úsecích. Podle Ťoka se měření rychlosti v minulých letech osvědčilo a drtivá většina řidičů omezení dodržovala.

Při renovaci dálnice se buduje nový povrch, stavějí se nová svodidla a kanalizace a rozšiřují se a zpevňují odstavné pruhy. Krajnice budou širší o 0,75 metru na každé straně. Upravována jsou také bezpečnostní a telematická zařízení v okolí dálnice.