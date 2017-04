Ostrava - Po nočním dešti je první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost, na říčce Krasovce v Radimi, místní částí Brantic na Bruntálsku, a druhý stupeň na řece Opavě v Držkovicích na okraji Opavy. Během dne by už hladina vody neměla příliš stoupat, ale večer má opět přibývat srážek. ČTK to řekla mluvčí podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.

"Během dneška by se situace mohla uklidňovat, ale očekává se další vlna srážek, která by měla přijít večer a v noci, a tam se očekává maximum 40 až 60 milimetrů. Takže naše prognóza se potvrdila, v poledne zase budeme přepočítávat model a uvidíme, co z toho vyjde," řekla Vlčková.

Za posledních 24 hodin podle ní napadlo na jesenické straně Moravskoslezského kraje zhruba od 15 do 25 milimetrů srážek, na té beskydské do 20 milimetrů. Ve vyšších polohách i sněžilo. Na zvyšování průtoků řek a potoků však nemají vliv jenom srážky, ale i tání sněhu který napadl minulý týden.