Praha - Nejhorší zápas dobře rozjeté sezony předvedla tenistka Karolína Plíšková českému publiku. V prvním kole pražského turnaje WTA se špatně pohybovala a prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6.

Antuka patří k nejméně oblíbeným povrchům světové trojky Plíškové. Byť ve Stromovce předloni vyhrála a loni zde došla do semifinále, necítí se na klouzavém kurtu dobře. Proti Giorgiové se ani na chvilku nedostala do rytmu.

"Byl to můj nejhorší zápas letos. Dalo se určitě hrát mnohem lépe. Necítila jsem se dobře ani pohybově, ani z hlediska úderů," řekla novinářům po své šesté prohře v sezoně z třiceti zápasů. "Nechci takové výkony podávat ani na antuce, ani proti jiným soupeřkám. Nejsem spokojena s hrou, ale bohužel stalo se."

Nečekané vyřazení se snažila hodit za hlavu. "Nečekám na antuce zázraky, i když by to mohlo být lepší. Čím víc toho na ní odehraju, tím líp. Byl to letos první turnaj na antuce venku a zkušenost," prohlásila.

Vzhledem ke své vytáhlé postavě má na antuce problém s pohybem. "Je nejistý," pronesla. "Na betonu, na kterém se cítím nejlíp, mám možnost se zapřít, což tady není. Nejsem odborník na dokluzy a pohyb celkově, o to víc je to na antuce vidět. Spoustu míčů, které letěly kolem mě, jsem skoro neměla," řekla Plíšková.

V duelu s 99. hráčkou světa Giorgiovou, kterou loni právě v Praze jasně přehrála, se cítila celou dobu pod tlakem. "Byl to zápas nezápas, protože se skoro nehraje. Ona dobře servírovala a měla to ve svých rukou," uvedla.

Na Plíškovou se přišlo podívat hodně lidí, kteří zaplnili hlavní tribunu. "Ale nejsem si jistá, že mi atmosféra pomohla. Spíš to trošku zhoršila," mínila pětadvacetiletá tenistka.

Z halového antukového turnaje ve Stuttgartu přijela v pátek. V sobotu měla volno a v neděli jeden trénink. Sama si přála, aby hrála hned v pondělí. "Protože mělo být lepší počasí, než které hlásili na úterý. Možná i to byla chyba. Možná by mi den navíc pomohl, to už se ale bavíme teoreticky. Tento turnaj je pro mě uzavřený," řekla.

Loňská finalistka US Open si dá den dva volna a ve středu odletí do Madridu na další antukový turnaj. "Zkusím se připravit, stabilizovat výkony a začít se soustředit," řekla. Doufá, že se na antuce alespoň trochu rozehraje, protože všechno směřuje k Roland Garros. "Pořád je cíl Paříž a věřím, že se to může zlepšit," uvedla.