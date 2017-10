Praha - Nezvyklé okamžiky prožili tenisté Roger Federer a Rafael Nadal. V rámci Laver Cupu šli v sobotu večer společně na kurt jako parťáci, v pražské O2 areně na kurtu ovládli vysněnou čtyřhru a společně kráčeli i mezi novináře.

"Byl to zvláštní pocit. Každopádně vyhrát s Rafou utkání je prostě neskutečné," rozplýval se devatenáctinásobný grandslamový šampion Federer. A Nadal, který má jen o tři vavříny méně, za oba dodal: "Bylo to nezapomenutelné."

První hráč světa Nadal a aktuální dvojka Federer porazili v barvách výběru Evropy americký pár Sam Querrey, Jack Sock 6:4, 1:6 a 10:5 v super tie-breaku.

"Atmosféra je tady celou dobu fantastická, České publikum v Praze si vede skvěle," ocenil Nadal fanoušky. "Tvoříme tady historii, že," usmál se.

Obě hrající legendy se navzájem poplácávaly po ramenou, jaký to byl pro ně svátek, že měly možnost zahrát si společně. "Bylo výsadou stát na kurtu vedle Rogera," řekl Španěl. "Mohl jsem věřit jeho forhendu a sledoval, jak přemýšlí. Zajímavé," uvedl Švýcar.

Ještě dnes budou vystupovat jako spoluhráči, ale pak se každý opět uzavře do své vlastní ulity a na turnajích budou stát proti sobě. Bojovat o post jedničky. "Dál však budeme soky, díky bohu, nebo bohužel. Navždy, po zbytek našich kariér," řekl Federer.

Kolem půlnoci dostali i otázku, jestli si spolu zahrají čtyřhru i jinde než na Laver Cupu. "Skvělá myšlenka. Staneš se Švýcarem? Nebo já Španělem? Mohli bychom si zahrát na olympiádě," otočil se Federer se smíchem na Nadala.

Na turnajích se ale nejspíše nepotkají. "To z mé strany ne," řekl Federer. "Když nechceš ty, tak já taky ne, to by nefungovalo," řekl Nadal a dodal: "Jsme přeci jen singlisté a neumím si představit hrát čtyřhru, až s dvouhrou skončíme."