Jiří Kohoutek, lídr hnutí Svoboda a Přímá demokracie (SPD) v Pardubickém kraji pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, na snímku z 25. července. CTK/Vostárek Josef, ČTK

Pardubice - Vedení organizace Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Pardubickém kraji zrušilo po veřejné kritice některých členů krajskou konferenci, která byla naplánována na neděli 17. prosince. Část členské základny má výhrady ke krajskému předsedovi a novému poslanci Jiřímu Kohoutkovi a chtěla jej odvolat. Nyní mají kritici obavy, že je Kohoutek z organizace vyloučí. Kohoutkovo vyjádření se dnes ČTK přes urgence nepodařilo získat, telefony nebral ani v minulosti, na sms zprávy neodpovídá.

V minulosti prý nechal Kohoutek z krajské organizace vyloučit mnoho lidí. "Vždycky to takhle řešil, on se k tomu jinak postavit neumí," řekl ČTK jeden z "opozičních" členů Jan Nový. Podle něj je možné, že se další krajská konference konat nebude. O její svolání sice může požádat část členů, ale prostřednictvím krajského předsedy. "Nereaguje ale na e-maily, s nikým nekomunikuje. My jsme mu všichni psali, že nesouhlasíme se zrušením, ale nikomu se nedostalo žádné odpovědi," uvedl Nový. Obavy z vyloučení mají i další Kohoutkovi kritici. Krajskému předsedovi vytýkají nedemokratické a autoritářské jednání a vadí jim jeho dřívější činnost ve firmě, která poskytovala rychlé půjčky.

Vedení krajské organizace uvedlo jako důvod zrušení konferenci Kohoutkovu účast na konferenci MENF (Hnutí za svobodu evropských národů) ve stejném termínu. "Je to z organizačních důvodů. Kvůli kritice členů to určitě není," řekl ČTK místopředseda krajské organizace a Kohoutkův poslanecký asistent Jiří Langr.

Kohoutkův postup komentovali i bývalí členové krajské organizace. "Vím nejméně o 30 lidech, které vyloučil v posledním asi roce a půl. Nějaký důvod se vždycky našel. Kdo začal být aktivní, musel jít z kola ven," řekl nedávno ČTK podnikatel Vladimír Boštík. Krajskou organizací mu bylo ukončeno členství letos na jaře. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Úsvit přímé demokracie.