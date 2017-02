Zlín/Praha - Po krátké nemoci dnes ve vsetínské nemocnici zemřela moravská folklórní zpěvačka Jarmila Šuláková. ČTK to potvrdila Silvia Hrachová, která zastupuje skupinu Fleret, s níž zpěvačka vystupovala. Šulákové, která se lidové muzice věnovala od mládí, bylo 87 let.

Jarmila Šuláková ještě donedávna vystupovala s cimbálovými soubory a se skupinou Fleret v letech 1995 až 2011. Uměla rozezpívat amfiteátr folkové Zahrady i příznivce tvrdší muziky na festivalu Rock for People.

"Odešla legenda... R.I.P. Jarmilko!!!" napsala skupina Fleret na Facebooku. R.I.P. znamená anglicky Rest in Peace, česky odpočívej v pokoji.

Šuláková se vyučila švadlenou, ale od roku 1950 byla 35 let prodavačkou ve vsetínské prodejně gramodesek. V roce 1948 začala zpívat s valašským souborem Vsacan. V něm potkala svého manžela, houslistu Ludvíka Schmidta. V počátcích 50. let začala zpívat se souborem Kyčera a od roku 1952 do roku 1993 zpívala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. S ním v rázovitém valašském kroji procestovala skoro celý svět.