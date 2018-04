Praha - Lídři ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola se od delegátů sjezdu v Hradci Králové dočkali potlesku a výrazného souhlasu s postupem v jednáních o koaliční vládě s hnutím ANO. Čtvrteční rozhodnutí ukončit jednání s premiérem v demisi a předsedou ANO Andrejem Babišem označila jedna z neúspěšných uchazeček o pozici místopředsedkyně za majstrštyk.

Část strany by uvítala návrat k jednacímu stolu v případě, že Babiš přehodnotí postoj k své účasti ve společné vládě, a čeká na výsledek úterního setkání Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. Další věří tomu, že v opozici strana získá zpět voliče.

Za velkorysou nabídku ze strany hnutí ANO označila před novináři odmítnuté návrhy vládního hnutí bývalá ministryně sociálních věcí Michaela Marxová. Uvedla, že ČSSD by ráda viděla v koalici, předčasné volby by ji totiž podle ní neprospěly. Hned ráno při příchodu na sjezd nicméně konstatovala, že se svým názorem je v menšině. Ilustroval to i potlesk delegátů k výrokům o vyjednáváních s ANO.

Oproti náladě, ve které se sociální demokraté v Hradci Králové setkali na první části sjezdu před sedmi týdny, vládla dnes v Kulturním domě Střelnice uvolněnější atmosféra. Většina z delegátů chválila práci tandemu lídrů, kteří byli zvoleni v únoru a dostali za úkol jednání s Babišem vést. Například podle olomouckého primátora Antonína Staňka začala veřejnost už po únorové části sjezdu díky novému vedení vnímat stranu pozitivněji.

Uvolněnější náladu podtrhl i příchod jara, který dovolil otevřít sál jednání do dvora kulturního domu, který sociální demokraté vlastní. Místo stísněných chodeb tak mohli účastníci sjezdu debatovat nejen o budoucnosti sociální demokracie na slunci s půllitry v rukou. Ve volném prostoru měly jednotlivé krajské delegace možnost také koordinovat postup při hlasování, když se radily v úzkých kroužcích.

Spor přinesla do jednání odpolední diskuse o změně stanov, při které si delegáti stěžovali na poruchy elektronických hlasovacích zařízení. Kvůli scházejícím desítkám delegátů neprošla většina návrhů komise pro stanovy včetně sledovaného návrhu na zrušení kvót pro zastoupení žen a mladých v orgánech strany a na kandidátkách.