Praha - Německý tvůrce komiksů Reinhard Kleist, jemuž právě v Česku vyšla kniha o Johnnym Cashovi, chystá další komiks věnovaný hudební ikoně, tentokrát Nicku Caveovi. Kniha by měla vyjít v srpnu příštího roku a počítá se s vydáním v češtině. Kreslíř a spisovatel Kleist to řekl v rozhovoru pro ČTK.

"Na Caveovi se mi líbí, že je ve svých písních vypravěčem příběhů, což je pro ilustrace skvělé. Podařilo se mi na něho sehnat kontakt a on mi řekl, že knihu o Cashovi zná a že se mu můj komiks líbí, a proto podporuje můj nápad udělat komiks o něm," řekl Kleist.

Inspirací k napsání knihy o Cashovi s podtitulem I See A Darkness bylo pro Kleista společné užívání bytu s člověkem, který byl zpěvákem v revivalu Johnnyho Cashe a dal mu přečíst životopis legendy country. "Ten životopis mě fascinoval natolik, že jsem udělal komiks, při jehož vzniku jsem čerpal i z dalších podkladů," uvedl.

Kleist je autorem životopisných grafických románů Castro (2010) a Boxer (2015), který vypráví příběh polského Žida, boxera Hercka Hafta, který přežil koncentrační tábor a v USA pak zahájil profesionální kariéru. Mladinký Hercko začal svou boxerskou kariéru z donucení - strážci v koncentračním táboře ho pro zábavu nutili boxovat se spoluvězni. "Všechny tyto postavy mají společné to, že jsou to silné mužské osobnosti se zajímavým osudem," řelů ke svým hrdinům.

Kreslíř a spisovatel Kleist sám sebe označuje za filmového režiséra "Mělo by to fungovat tak, že děj před očima čtenáře komiksu probíhá jako film," prohlásil ke své tvorbě.

Reinhard Kleist se narodil v roce 1970 a patří k průkopníkům německého grafického románu. Po studiu na vysoké škole grafiky a designu v Münsteru se v roce 1996 přestěhoval do Berlína, kde žije dodnes. Je několikanásobným držitelem nejprestižnější německé komiksové ceny Max a Mořic. První velký úspěch zaznamenal s trilogií Berlinoir. S komiksem o životě countryového hudebníka Johnnyho Cashe z roku 2006 prorazil i ve světě. Kniha Cash. I See A Darkness byla přeložena do 12 jazyků a mnohokrát vyznamenána.