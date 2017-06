Praha - Po dnešním odpoledním jednání politického grémia ČSSD by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb i nadále povede premiér Bohuslav Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD či volebního lídra, zesílily v posledních dnech, Sobotka se k nim ale dosud nevyjádřil.

Grémium ČSSD jednalo už minulý týden a podle zákulisních informací se přiklonilo spíš k tomu, že by Sobotka měl zůstat. Sociální demokracie v sobotu pořádá programovou konferenci, kde chce představit své klíčové plány a odstartovat kampaň do sněmovních voleb. Formálně se jedná o zasedání ústředního výkonného výboru, který jako jediný může předsedu a místopředsedy podle stanov ČSSD odvolat.

Podle spekulací by mohla ČSSD na sérii několika nepříznivých předvolebních průzkumů, z nichž poslední jí přisoudil jen desetiprocentní zisk a čtvrté místo za ANO, ODS a KSČM, reagovat nástupem statutárního místopředsedy Milana Chovance do čela strany, hlavní tváří kampaně by se mohl stát další z místopředsedů Lubomír Zaorálek.

Právě o místopředsedovi pro programové otázky Zaorálkovi se hovoří nejčastěji v té souvislosti, že by se v případě Sobotkova odchodu mohl stát volebním lídrem ČSSD. Zaorálek je jedničkou na kandidátce sociálních demokratů v Moravskoslezském kraji a ve straně má velkou podporu. Na březnovém sjezdu získal nejvíc hlasů delegátů. Lídr plzeňské kandidátky Chovanec je naopak jako první místopředseda automaticky náhradníkem, pokud by Sobotka odstoupil z funkce předsedy.

Sobotka obhájil roli šéfa ČSSD v březnu se ziskem 67 procent hlasů na stranickém sjezdu v Brně, kde neměl protikandidáta. Podle zdroje ČTK blízkého Lidovému domu nic v kalendáři premiéra nenaznačuje, že by se mínil z vedení strany či kampaně stáhnout. I nejbližší spolupracovníky však Sobotka překvapil například začátkem května, když namísto očekávaného odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) oznámil kvůli kauze s jednokorunovými dluhopisy demisi celého kabinetu.

Premiér odmítá jakékoliv spekulace komentovat a podle mluvčího ČSSD Mikuláše Klanga žádný komentář neposkytne až do schůzky úzkého vedení sociální demokracie, které je v plánu ve středu odpoledne v Lidovém domě. Totéž ČTK sdělil i mluvčí vlády Martin Ayrer. "Pokud jde o předvolební pozici sociální demokracie, určitě o tom bude hluboce a poctivě diskutovat politické grémium. Předpokládám, že po schůzi politického grémia budeme veřejnost informovat," řekl dnes Sobotka.

ČSSD v sobotu pořádá programovou konferenci, kde chce představit své klíčové plány a odstartovat kampaň do sněmovních voleb. Formálně se jedná o zasedání ústředního výkonného výboru, který jako jediný může předsedu a místopředsedy podle stanov ČSSD odvolat. Jedná se o početný orgán, který se schází alespoň třikrát za rok a řídí stranu mezi sjezdy. Pokud by alespoň tři pětiny členů výboru vyslovily nedůvěru některému členovi předsednictva, znamená to jeho odvolání. Výbor pak zvolí náhradníka, u předsedy ale takovou pravomoc nemá. Podle Klanga bude ale náplní zasedání jen diskuse a schválení programu.