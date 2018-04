Praha - Běžec na lyžích Dušan Kožíšek, dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa ve sprintu dvojic, ukončil v den svých 35. narozenin kariéru. S vrcholovým sportem se rozloučil nedlouho poté, co oznámili odchod jeho reprezentační kolegové Martin Jakš a Aleš Razým.

"V den mých 35. narozenin jsem se rozhodl, že je čas odejít do lyžařského důchodu. Je tomu více než patnáct let, kdy jsem poprvé vstoupil do Světového poháru v běhu na lyžích. O severské kombinaci už ani nemluvím, tam je to historie dávno zapomenutá," napsal Kožíšek na facebooku.

První medaili na MS ve sprintu dvojic vybojoval v roce 2005 v Oberstdorfu, kde při premiéře této disciplíny skončil třetí s Martinem Koukalem. Na dalším šampionátu o dva roky později v Sapporu se prosadil na stupně vítězů s Milanem Šperlem.

"Klukům patří ještě jednou jedno velké díky," uvedl Kožíšek. Jeden bronz má také ze Světového poháru, který se mu podařilo vybojovat doma v Liberci před sedmi lety v individuálním sprintu volnou technikou. Na olympijských hrách reprezentoval v Turíně, ve Vancouveru a v Soči. Jeho nejlepším výsledkem na OH bylo šesté místo ve sprintu dvojic s Koukalem.